Cecilia Sala, la sparata di Roberto Salis: "A me Giorgia Meloni non ha chiamato"

03 gennaio 2025

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto ieri, giovedì 2 gennaio, a Palazzo Chigi la mamma di Cecilia Sala. La giornalista è ancora rinchiusa in un carcere in Iran. E, stando a quanto si apprende, le sue condizioni di detenzione sarebbe fuori da ogni logica dello stato di diritto. La madre della ragazza ha accolto di buon grado l'iniziativa della leader di Fratelli d'Italia. E, da "buon soldato", ha riposto fiducia nell'operato del governo. Anche se la trattativa per la sua liberazione non sarà per niente semplice.

Un'ottima iniziativa del premier e del governo. Ma Roberto Salis ha qualcosa da recriminare. Il padre dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha, in un certo senso, paragonato il caso di Cecilia Sala a quello di Chico Forti e, soprattutto, di sua figlia. Secondo due, ci sarebbe stata una netta disparità di trattamento. Almeno questo è quanto ha affermato in un messaggio postato su X.

"La presidente del Consiglio Giorgia Meloni - ha scritto Salis - ieri ha ricevuto, dopo pochi giorni, i familiari di cecilia Sala, è andata a prendere Chico Forti, un ergastolano, con volo di stato. A me non mi ha mai chiamato. Giusto per sottolineare - ha poi aggiunto - la bassa statura da statista del nostro presidente del Consiglio". Ma il padre di Ilaria dimentica tutti gli sforzi diplomatici compiuti da Meloni e dal governo per riportare in Italia sua figlia.