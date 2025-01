Maurizio Gasparri, "alla salute di Urbano Cairo": il prosecco in diretta con cui gela David Parenzo

13 gennaio 2025 a

Maurizio Gasparri si "sacrifica". Lo fa a L'Aria Che Tira accettando di bersi un bicchiere di prosecco per dimostrare come funziona l'alcol test. Al centro, ovviamente, il nuovo Codice della strada, criticato dalle opposizioni. "Alla salute di Urbano Cairo", commenta il senatore di Forza Italia che aggiunge: "Tanto non devo guidare, lo faccio per l'esperimento". Messo da parte il siparietto con David Parenzo, Gasparri torna serio: "Il nuovo codice della strada ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza sulle strade. L'uso del cellulare alla guida, ad esempio, è giusto che sia sanzionato in maniera più grave perché molti incidenti derivano proprio dal suo utilizzo. Quindi condivido totalmente le norme più severe che sono state approvate".

Da qui l'attacco a Pd e compagni: "Si è creato un allarmismo iniziale, che poi è stato smentito dalla realtà. Sono convinto che il nuovo codice sia positivo e che porterà a una diminuzione degli incidenti stradali. Ricordo, alcuni anni fa, quando è stata introdotta la patente a punti. Ci furono delle polemiche, ma successivamente abbiamo visto come sia stata una misura adeguata visto che gli incidenti sono diminuiti. Quindi ancora oggi sono contento di avere votato a favore della patente a punti".

Ma non è finita qui, perché il senatore nega che il complesso di norme abbia "creato repressione". Da qui la frecciata a Vasco Rossi: "Fare uso di sostanze stupefacenti fa male comunque e sempre. Anche per chi non guida. Vasco Rossi, che ha criticato il nuovo Codice, a volte attraverso le sue canzoni ha mandato messaggi un po' ambigui. E la 'vita spericolata' è meglio non farla quando si guida un'automobile. Quindi io sconsiglio la 'vita spericolata', che tutti abbiamo cantato. Viviamo invece come dei conducenti ordinati. Chi ha sbagliato non è Salvini, ma Vasco Rossi".