PiazzaPulita, è lite Parenzo-Formigli: "Falso", "Non lo sai"

Scontro a PiazzaPulita tra David Parenzo e Corrado Formigli. Accade nella puntata in onda giovedì 5 giugno su La7. "Non sei stato a Gaza, stai dicendo una cosa falsa!", tuona il conduttore de L'Aria Che Tira mentre il collega risponde piccato: "Io ci sono stato a Gaza". Ma Parenzo insiste sull'attacco del 7 ottobre, interrompendo il giornalista che non la prende bene: "David, fammi finire. Tu non sei mai stato a Gaza quindi adesso mi fai finire".

Gli animi si scaldano. "Non dovevi chiedere il permesso ad Hamas?", insiste Parenzo con Formigli che nega: "No, devi chiedere permesso a Israele per entrare nel valico di Rafah... No, per nessuna sicurezza. David fammi fare il mio mestiere". "Tu la racconti in modo diversa, ti assicuro che lo so". "No, tu non lo sai", controbatte Formigli su tutte le furie negando che ci siano dei limiti.