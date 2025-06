L'Aria che tira, Messina spegne la pentastellata: "Lezioni da voi difficili da recepire"

"Le lezioni dal M5s ci vengono un po' difficili da recepire , soprattutto quando si parla di sperpero di miliardi - ha replicato il parlamentare di FdI -. Sportiello dimentica che il patto con la Nato è stato firmato da un signore che si chiama Giuseppe Conte che era presidente del Consiglio non eletto dal popolo ma nelle stanze buie dei palazzi". A quel punto l'onorevole dei 5Stelle l'ha interrotto dicendo: "Lei deve studiare però, non è così!".

Ma Messina ha insistito: "Il patto con la Nato è stato siglato dal signor Giuseppe Conte quando eravate tranquillamente e serenamente zerbini della Nato, dell'Europa, della Germania e della Francia. Oggi abbiamo un'Italia forte e concreta che decide anche la linea dell'Europa". "Sono state dette delle inesattezze", ha replicato ancora Sportiello. "Lei non può insegnare nulla, si fidi", ha controbattuto l'esponente meloniano. E la sua interlocutrice ha detto: "Se ha la pazienza di ascoltare le spiego". "Non ne ho, sicuramente non per sentire le sue finte lezioni", ha spiegato lui. "L'accordo del 2% è stato firmato da Renzi, noi abbiamo addirittura spostato il raggiungimento di questo tendenziale 2% al 2028, voi l'avete raggiunto dalla sera alla mattina investendo subito più di 10 miliardi", è andata spedita la Sportiello. "Ma voi quanti ne avete buttati di miliardi?", ha chiosato Messina.