Fedez legge le "foglie del destino": clamorosa rivelazione su Chiara Ferragni, "mi hanno cambiato la vita"

È cosa nota, negli ultimi anni la vita di Fedez, il celebre cantante, è stata un turbinio di eventi, alcuni dei quali molto difficili e dolorosi: il divorzio da Chiara Ferragni, i casi di cronaca che lo hanno lambito, la lotta contro il tumore. E in questo momento difficile, Fedez ha rivelato di aver fatto ricorso alle cosiddette "foglie del destino".

Lo ha raccontato nell'ultima puntata di Pulp Podcast, che conduce insieme a Mr.Marra. Ospite della puntata era proprio stato Max Ormea, l’uomo che lo ha guidato in questo viaggio spirituale.

Fedez ha spiegato come ha conosciuto le "foglie del destino", custodite in antiche biblioteche indiane. "Le Foglie antiche sono custodite in antiche biblioteche indiane. Su ognuna ci sarebbe scritta la vita passata, presente e futura fino al giorno della morte degli individui che in qualche modo verranno a contatto con l'India". Quindi l'artista ha raccontato il processo di lettura come un’esperienza a cavallo tra scetticismo e meraviglia: "Chi ti legge la foglia non ha conoscenza, l'alfabeto si basa su dei fonemi che uniscono. Nella mia lettura ho trovato i nomi dei miei figli, della mia ex moglie, dei miei genitori. Tutte cose reperibili su internet. Ma alcune cose mi hanno scioccato".

Quindi Fedez ha raccontato alcune delle coincidenze più sorprendenti avvenute durante la lettura: "Due, tre settimane prima della lettura una persona mi guarda e mi fa Federico, tu l'hai mai visto Kung Fu Panda? e mi dice di guardarlo. Passa una settimana e sono a casa di un amico, che non c'entra niente con il tipo. Mi guarda e mi chiede se ho mai visto Kung Fu Panda".

Ma il momento più impressionante arriva durante la lettura con Max Ormea. "A un certo punto mi dice: Tua moglie ti ha appena sbattuto fuori di casa. Non era ancora uscita, lo sapevano solo la mia assistente e mia moglie. Io ero in un B&B, Max era appena entrato e poteva tranquillamente essere in ufficio". Insomma, una frase che ha letteralmente sconvolto Fedez.

Il rapper ha poi descritto una serie di eventi simultanei e inspiegabili: "Inizia a squillarmi il telefono, era mia moglie. Inizia a mandarmi i messaggi inc*** nera. Inizia a squillare il telefono di Eleonora, inizia a squillare il telefono di Max, iniziano a partire dei trapani, salta la luce da qualche parte. Lui diceva: Tranquillo, questo è il tuo karma perché è davvero troppo potente", ricorda le parole di Ormea.

Ma le foglie non si limitavano a descrivere il presente: "Una volta che tu finisci la lettura, arriva fino al giorno della tua morte, credo anche comprensivo l'evento in sé specifico in alcuni casi. Lo scopo è darti dei rimedi per fare sì che l'incidente mortale diventa un incidente in cui tu ti ferisci", spiega. E ancora, secondo la foglia, Fedez sarebbe già dovuto morire per il tumore che ha avuto. "Le cose possono essere due. O ho accumulato tantissimi punti dharma, per il bene che ho fatto in questa o nelle precedenti vite, o, cosa che mi gasa ancora di più, sono tipo un Neo di Matrix", ammette.

Un'esperienza, quella delle foglie del destino, che ha posto a Fedez molti interrogativi e che, spiega, lo ha spinto ad adottare un nuovo approccio alla via. Insomma, un momento a suo modo decisivo, un'esperienza che ha avuto un impatto sul suo percorso.