Fuori dal Coro, l'immigrato che fa impazzire la sinistra: "Perché sto con Donald Trump"

"Sono d'accordo con la politica di Donald Trump". A dirlo è Emmanuel, un giovane nato in Ghana e residente in Italia. AI microfoni di Fuori dal Coro, nella puntata di mercoledì 22 gennaio, l'uomo dice di essere in linea con le posizioni del presidente americano. Soprattutto quella che riguarda gli immigrati. "L'immigrazione clandestina va contrastata - spiega a Mario Giordano su Rete 4 -. I criminali, entrando nel Paese, danneggiano non solo i cittadini ma anche gli immigrati regolari e onesti". Non solo, per Emmanuel questo dovrebbe accadere anche in Italia, perché "signori, le forze dell'ordine non possono scappare dai criminali perché non si possono difendere".

Nel frattempo il tycoon ha già dando una svolta rispetto alle politiche precedenti, quelle di Joe Biden. Non a caso l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti sta ammassando una vasta forza di funzionari di diverse agenzie e forze dell'ordine federali in vista della storica campagna di deportazioni di immigrati irregolari.

L'amministrazione - stando a quanto riportato da un memorandum interno ottenuto dal quotidiano Wall Street Journal - ha deciso di concedere agli agenti di varie agenzie federali gli stessi poteri di esecuzione dei mandati di espulsione di cui sono titolari i funzionari dell'immigrazione.