Luca Bizzarri, la bordata a Elly Schlein: "Questa sinistra è la peggiore di sempre"

Tra i più grandi critici di questa sinistra c'è anche chi, in teoria, si colloca in quella sfera politica e culturale. Luca Bizzarri non è nuovo ad attacchi contro il Pd. Ma l'ultimo suo commento ha tutto il sapore di una bordata difficile da digerire per Elly Schlein e compagni. Secondo il comico, questa sinistra sarebbe "la peggiore della storia" e "continuerà a lagnarsi del terzo bagno e dell’impresentabilità dei vincenti senza girarsi mai verso quello specchio che rifletterebbe quella loro infantile e rabbiosa inadeguatezza”.

Come ha riportato il Secolo d'Italia, Bizzarri nel suo podcast per Chora Media non risparmia nessuno. "Più ci sentiamo dalla parte giusta della storia più ci sono altissime probabilità che stiamo vivendo in un mondo immaginario - ha spiegato l'attore -. La somma di tutto questo ha portato come risultato il fatto che guardando la cerimonia di insediamento del 47° presidente degli Stati Uniti, per la prima volta non ho provato quel senso di fastidio che mi prende ogni volta che vedo un vincente. Ero divertito, vergognandomene un po'".

Ma non finisce qui. "Non solo non riescono a immaginare un mondo decente, ma ne progettano uno ancora più scemo - ha prosegutio il comico -. Ed era davvero complicato riuscirci. Fatto di parole del gatto che non si possono dire, di gente che usa termini tipo 'persone femminilizzate', di film che per essere accettati devono avere dentro almeno una donna che parli a una donna di qualcosa che non sia un uomo e che devono avere un gay tra le maestranze". Insomma: per Bizzarri quella di Schlein, Conte e Fratoianni è la sinistra peggiore di tutti i tempi. "La peggiore sinistra della storia, da una marea di impresentabili che non sono riusciti a farsi rappresentare da niente di meglio che un ottantenne giustamente rincoglionito, umiliandolo pure pubblicamente per sostituirlo all’ultimo minuto - h aggiunto -. E su chi rappresenti quella sinistra in Italia stendo un velo pietoso, perché la risposta giusta sarebbe: nessuno. Ed è contro nessuno che Meloni governa, mentre le anime belle continueranno a lagnarsi del terzo bagno e dell’impresentabilità dei vincenti senza girarsi mai verso quello specchio che rifletterebbe quella loro infantile e rabbiosa inadeguatezza".