Tomaso Montanari attacca Musk? Rovinoso autogol: "Fai la terza elementare?", diluvio di sfottò

24 gennaio 2025 a

a

a

Un murale che attacca Elon Musk ha suscitato la curiosità di Tomaso Montanari. Il rettore dell'Università per stranieri di Siena ha trovato la foto in questione su X, proprio il social di Mr. Tesla. Nell'immagine si vede il miliardario mentre esibisce quel braccio teso che in molti a sinistra hanno definito un "saluto romano". Sullo stesso muro, per, c'è anche un putto che sembra urinare sullo stesso Musk.

Ebbene, il nostro caro professore si è divertito parecchio nell'ammirare l'opera dell'artista rosso. Così ha deciso di ripostarla su X, con un'aggiunta di suo pugno: "Ben fatto". Ma la trovata di Montanari si è subito trasformata in un boomerang.

"Un poliziotto a ogni angolo?": Galli della Loggia stronca Montanari in tv | Video

Alcuni utenti infatti gli rinfacciano il fatto che l'immagine postata da Montanari fosse un fotomontaggio. Al posto di Elon Musk, ci sarebbe infatti il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sotto il suo post, poi, sono fioccati commenti di utenti che prendono in giro la vena scherzosa del rettore. "Questa fase finisce in terza elementare", è la stoccata di un utente. "Per niente ben fatto! A prescindere dal soggetto o dal messaggio trasmesso, quello si chiama imbrattamento ed è un reato (Art. 639 c.p.) punito con una multa che va da 1.000 a 5.000 euro e con la reclusione da 3 mesi a 1 anno. Si vergogni di sostenere chi commette reati!", il commento di un altro. Insomma, la smania di Montanari di attaccare la cosiddetta "internazionale sovranista", questa volta, gli si è ritorta contro.