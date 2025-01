Lele Mora, clamoroso cambio di vita: ecco come si guadagna da vivere

26 gennaio 2025 a

Un cambio di vita radicale, a dir poco, per Lele Mora, l’ex manager dei vip che ha segnato gli anni 2000 con nomi come Fabrizio Corona e Belen Rodriguez: oggi infatti vende pellicce al mercato di Torino.

Una decisione che ha fatto parlare, ma che Mora vive con serenità: "Qualcuno mi ha detto ‘guarda come ti sei ridotto, dalle stelle alle stalle’. Pensano che sia diventato povero. La verità è che io ho sempre fatto ciò che amo", ha spiegato a La Stampa.

Per lui non c’è differenza tra gestire una star emergente e vendere pellicce: "Venditori si nasce", spiega sornione. Oggi, lontano dai riflettori, Lele Mora si definisce "un bisnonno felice" con tanti amici e due figli, ma non nasconde un pizzico di nostalgia pensando a Silvio Berlusconi: "Era un grande imprenditore, un genio. Era molto simile a me, venivamo dal nulla e abbiamo fatto grandi cose"

Nonostante il passato brillante, Mora preferisce la semplicità: "Oggi sto in mezzo alla gente comune, un ambiente che mi piace". Le sue pellicce, vendute tra i due e i cinquemila euro, permettono di guadagnare bene: "Bastano uno o due capi e la giornata è fatta. E poi noi facciamo sconti speciali", spiega.

Le televisioni continuano a cercarlo, ma lui declina gli inviti: "Non sa quanti ne ricevo, ma rifiuto sempre". Insomma, per Lele Mora una nuova vita e un nuovo equilibrio, lontanissimo dal jet-set...