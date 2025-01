Meloni indagata, Del Debbio stronca la Ascani: "Questo è impossibile"

28 gennaio 2025 a

L'avviso di garanzia a Giorgia Meloni sul caso Almasri "riapre la guerra tra la politica e la magistratura. Perché in una vicenda determinata dalla ragion di Stato interviene la magistratura a fare una denuncia addirittura per peculato, per l'uso dell'aereo di Stato, addirittura surreale".

Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro su Rete 4, interviene in studio da Paolo Del Debbio a 4 di Sera per commentare la notizia del giorno.

In collegamento c'è anche Anna Ascani, deputata del Pd, che picchia duro sulla premier facendo agitare e mormorare più di un ospite in studio.

"Meloni è stata evidentemente incoerente su questa vicenda. Perché ha liberato un trafficante di esseri umani? Perché? Questo deve spiegarlo. Lei parla di ragion di Stato - incalza la Ascani rivolgendosi a Giordano -. Io vorrei che me lo dicesse la presidente del Consiglio cos'è la ragion di Stato. C'è un accordo con la Libia di liberare i torturatori perché così non arrivano i migranti? E' questo? Ce lo devono dire".

E mentre Giordano si dispera e quasi si mangia le mani, tentatissimo di interrompere la dem, è Del Debbio a tagliare corto il ragionamento della Ascani: "No, è un accordo impossibile".