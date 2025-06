Referendum, figuraccia di Angelo Bonelli: "Un abuso", travolto dalle smentite

Una denuncia diventata presto un autogol quella di Angelo Bonelli. Il leader di Europa Verde, su X, si accoda ai colleghi di sinistra. Il motivo lo spiega lui stesso: "Nelle città dove sono in corso i ballottaggi per le amministrative come Taranto, molti presidenti di seggio chiedono agli elettori se vogliono votare anche per i referendum. Un abuso ! Chiedo al ministro Piantedosi di intervenire e annuncio interrogazione parlamentare". Peccato però che a fargli notare un piccolo dettaglio, ossia che non c'è nulla di illegale, ci pensino direttamente gli utenti del web.

"Obbligare, è un abuso. Intimidire, è un abuso. Minacciare, è un abuso. Che ca**o di abuso è, chiedere?", si legge. E ancora: "Ieri quando in manifestazioni chiedendo di andare a votare invece. Tutto bene vero? Avete veramente una faccia si parla!", "Non è un abuso. Non è obbligatorio ritirare tutte le schede elettorali. È l’elettore che deve dire agli scrutatori per quali referendum vuole votare (se lo vuole fare)", "È previsto da una circolare il rifiuto delle schede quindi è doveroso da parte degli scrutatori chiedere". Finita qui? Niente affatto: "Gioia, non è obbligatorio ritirare tutte le schede, anzi, è sacrosanto che al seggio ti chiedano per cosa vuoi votare e per cosa no. Ma sta scherzando, spero!". E c'è anche chi fa notare che, essendoci più votazioni in contemporanea - quelle amministrative e quelle per il referendum - è dovere del presidente del seggio informare su tutti i voti disponibili.