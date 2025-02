Maria Rosaria Boccia gela Parenzo: "In qualche modo mi ha pagato a settembre"

03 febbraio 2025 a

a

a

"Sì, è davvero lei, è Maria Rosaria Boccia". L'annuncio di David Parenzo in studio a L'aria che tira, su La7, ha qualcosa di trionfale: seduta alla scrivania c'è proprio l'imprenditrice di Pompei che la scorsa estate ha provocato le dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al termine di uno dei più clamorosi gialli-rosa della nostra politica.

"Grazie per l'invito", contraccambia la Boccia, che più volte di persona o attraverso il suo legale aveva "parlato" da Parenzo nei giorni caldi del polverone politico. "Diciamo subito che non ha ricevuto nessun cachet per questa intervista", mette ancora le mani avanti il conduttore.

"In qualche modo mi ha pagato a settembre", lo gela la Boccia. "Io l'ho pagata a settembre?", sgrana gli occhi Parenzo non cogliendo la battuta della ex consigliera. "Lei è l'unico che mi ha fatto sorridere". "Ah ridere addirittura? Come un buffone?", arriva ad auto-umiliarsi Parenzo in piena trance agonistica.

"No assolutamente - si corregge la Boccia -. Io prima di settembre non conoscevo la sua trasmissione, poi essendo segregata in casa è stata l'unica trasmissione che lei ha un modo di fare giornalismo che è coinvolgente ed empatico". "Finisca qua, mi mette nei guai - replica David versione pavone -, querelo per molto meno".