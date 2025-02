Papa Francesco si aggrava: "Condizioni critiche, crisi respiratoria asmatiforme"

22 febbraio 2025 a

Non migliorano le condizioni di Papa Francesco. La sala stampa vaticana fa sapere che "le condizioni del Santo Padre continuano a essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, il Papa non è fuori pericolo. Questa mattina Papa Francesco ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l'applicazione di ossigeno ad alti flussi".

E ancora, si legge: "Gli esami del sangue odierni hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia, associata a un'anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni. Il Santo Padre continua a essere vigile e ha trascorso la giornata in poltrona anche se più sofferente rispetto a ieri. Al momento la prognosi è riservata.

Ricoverato da giorni al Gemelli di Roma, Bergoglio ha fatto sapere che - come avvenuto già domenica scorsa - domani l'Angelus sarà diffuso solo in forma di testo scritto. Prima della preghiera mariana, nella Basilica di San Pietro, è in programma alle ore 9 la Messa con le ordinazioni diaconali in occasione del Giubileo di categoria. Anche in questo caso la Sala stampa della Santa Sede ha informato che il celebrante sarà l'arcivescovo Rino Fisichella - pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo - il quale leggerà il testo dell'omelia preparata.