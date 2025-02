Rita De Crescenzo, confessioni da bollino rosso: "Mio marito ogni mattina alle 5..."

25 febbraio 2025 a

a

a

Confessioni anche pesantissime, quelle consegnate da Rita De Crescenzo a La Zanzara, la trasmissione di Radio 24 condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. La tiktoker napoletana assurta alle cronache per l'assalto a Roccaraso non si nasconde e ammette: "Consumavo grandi quantità di cocaina ma non ho mai spacciato". "La camorra? È una montagna di mer***, io sto con la legge, afferma la De Crescenzo, attualmente imputata in un processo per droga.

Senza filtri, la tiktoker snocciola dettagli della sua vita privata e della sua carriera. Alcuni privatissimi: "Sesso? Mio marito tutte le mattine alle 5 mi bussa, lo facciamo tutti i giorni. Così la giornata parte bene”. Poi la politica: "Giorgia Meloni? Ha tolto il reddito a chi aveva bisogno, preferisco Giuseppe Conte. Ma non ho mai votato", ammette.

Dunque ribadisce di essere estranea a qualsiasi attività illecita: "Pago le tasse, ma non controllo niente. Non so quanto guadagno, gestisce tutto mio cugino". Dunque si ripropone per un incarico istituzionale: "Il nuovo ministro del Turismo sarò io, altro che Santanchè. Deve posare tutt’e cose, se ne deve andare via". E ancora, ammette di mirare al Festival: "Voglio parlare con Carlo Conti, Sanremo lo farei di corsa, porto allegria e sarei perfetta".

Rita De Crescenzo, la tiktoker di Roccaraso a processo: droga, accuse pesantissime

“Sono napoletana, rappresento solo me stessa, faccio i TikTok e la gente mi ama”. Parlando del suo passato, precisa: “Pregiudicata? Assolta in Cassazione, consumavo grandi quantità ma non ho mai spacciato, c’ho due palle piene di questa storia, giriamo pagina”. E sulle accuse di riciclaggio replica con ironia: “Non so manco cosa sia. Forse intendete il riciclo dei bicchieri di plastica o di carta. Io faccio tutto in regola, tutto fatturato. Non so quanto guadagno, fa tutto il commercialista, io non ci penso proprio e non mi piace parlare di soldi”, conclude la De Crescenzo.