La Zanzara, "perché faccio video hot": ecco chi è Asia

"A me non basta sopravvivere, voglio godermi la vita e concentrarmi solo su OnlyFans. Ho avuto tanti rapporti sessuali anche con sconosciuti, dopo la violenza non ho più la stessa foga che avevo i prima. Capisco che sia strano pensare al fatto che io abbia aperto un profilo Onlyfans ma ho sempre apprezzato il sesso, ci sono comunque altre motivazioni dietro. Ho sempre fatto dei video amatoriali anche prima ma lo facevo solo per me, poi dopo la violenza ho aperto un canale Telegram dove pubblicavo video porno. L’ho fatto sia per problemi economici sia per piacere verso il sesso. Purtroppo dopo quello che è successo hanno preso questi video, li hanno fatti girare e mi hanno chiuso il profilo ”.

E ancora: "Sono anche spendacciona, a me non basta sopravvivere. Fuori casa a 20 anni senza un euro cosa avrei dovuto fare? Ho trovato lavori che non offrivano nemmeno l’alloggio, stavo nella merda e ho trovato una soluzione. Su OF pubblico video di sesso a tre, comunque massimo due persone, sempre con il mio consenso e con il massimo rispetto. Lo faccio apposta perché voglio svoltare questo mondo di merda. Lo faccio a sfregio alle persone che pensano che per colpa del trauma io debba inibire me stessa, per me è una sorta di liberazione. Ho elaborato che molta gente come me era rimasta bloccata per un trauma simile, io non volevo essere come loro”.