Cruciani e Parenzo finiscono alla sbarra: ordinanza anti-prostitute, ecco perché

Giuseppe Cruciani e David Parenzo dovranno difendersi in tribunale. L'accusa per i due conduttori de La Zanzara è di diffamazione. A denunciarli è stato il sindaco di San Fior (Treviso) Gastone Martorel. I fatti risalgono al 2017, quando nel programma era stato riprodotto un jingle che prendeva in giro l'ordinanza anti prostituzione emessa dal primo cittadino.

Assieme ai conduttori, a finire alla sbarra ci sono l’allora regista del programma di Radio24, Pietro La Corte, e i due produttori Roberto Napoletano e Guido Gentili. Il jingle nel mirino era stato generato con le parole di una prostituta che accusava il sindaco di averla multata di 100 euro. "Preferisco dare mille euro a un avvocato che pagare la contravvenzione per l’esercizio della prostituzione sulle strade di San Fior" aveva detto la donna, beccata in flagrante. Non solo, perché la donna ha definito il sindaco un "b***do, scemo e leghista di m***". Da qui la denuncia per diffamazione.

La Procura aveva già chiesto l'archiviazione del fascicolo ma il gip Marco Biagetti ha invece deciso per l'imputazione coatta. Il giudice, Alberto Fraccalvieri ha deciso, su instanza della difesa (rappresentata dal'avvocato Cristina Malavenda) che la competenza territoriale sia quella del Tribunale di Milano, città sede dell'emittente radiofonica. Il fascicolo è stato quindi trasmesso alla Procura meneghina che dovrà chiedere un nuovo rinvio a giudizio.