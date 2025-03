Otto e mezzo, pure Massimo Giannini spiana il Pd: "Al di sotto della decenza"

13 marzo 2025 a

a

a

Massimo Giannini non ci va per il sottile. Dopo la disfatta del Partito democratico sul voto al piano Ue che prevede, tra le altre cose il riarmo, il giornalista si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E a Otto e Mezzo esordisce: "Nell'ora più buia la politica italiana dà il peggio di sè, a partire dalla maggioranza con Salvini e la Lega che hanno votato no. Dall'altro, abbiamo la sinistra". Ecco che arriva al punto: "La loro è una scelta al di sotto della decenza". Il motivo? "Si poteva scegliere - spiega l'editorialista di Repubblica a Lilli Gruber -, con pari rispetto, per il votare sì o no. L'unica cosa che non ha senso fare, per quanto coerente seppur aberrante con la prima dichiarazione di Elly Schlein, è l'astensione".

Per Giannini si tratta della "scelta peggiore perché non stai scegliendo, stai dicendo alla tua gente che non hai una linea. Io penso che un partito progressista avrebbe dovuto fare una dichiarazione di voto nella quale si diceva che questo piano di riarmo non è quello che vogliono, ma in questo momento lo votiamo perché l'Europa ora non si può dividere, la sinistra non si può dividere".

D'altronde quanto andato in scena nella giornata di mercoledì 12 marzo è una vera e propria disfatta dem. Al momento del voto sulla risoluzione sul piano di riarmo europeo, a differenza degli altri partiti che hanno votato in maniera compatta, i dem si sono divisi tra astenuti, 11, e favorevoli, 10. Secondo il roll call, hanno votato a favore del testo Stefano Bonaccini, Antonio Decaro, Giorgio Gori, Elisabetta Gualmini, Giuseppe Lupo, Pierfrancesco Maran, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Irene Tinagli e Raffaele Topo. Mentre si sono astenuti Lucia Annunziata, Brando Benifei, Annalisa Corrado, Camilla Laureti, Dario Nardella, Matteo Ricci, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan e il capodelegazione Nicola Zingaretti.