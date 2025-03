Jo Squillo, la confessione: "Ho incontrato Elly Schlein, cosa mi ha detto"

17 marzo 2025 a

Tra gli ospiti di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico di Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro è stata ospite anche Jo Squillo. La cantante era tra i partecipanti alla manifestazione organizzata da Michele Serra "Una piazza per l'Europa" organizzata in piazza del Popolo a Roma sabato 15 marzo. Come da tradizione del format, i due conduttori hanno stuzzicato la loro ospite. L'argomento? La partecipazione di Francesco Totti a un evento in programma il prossimo 8 aprile a Mosca.

A Jo Squillo è stato chiesto se accetterebbe di andare a esibirsi in Russia. "Si, ma per farlo modificherei il testo di ‘Siamo donne’: canterei ‘Siamo europei, oltre le armi c’è di più’. E aggiungerei ‘attento che cadi’, riferito a Putin e a tutti gli uomini di potere”, la replica della cantante.

Subito dopo, Jo Squillo ha parlato della segretaria del Pd Elly Schlein. Le due si conoscono da tempo e, come ha sottolineato la cantante, c'è molta affinità politica. "Mi piace molto, ci siamo incontrati sabato scorso. Io l’ho conosciuta quando era una ragazzina e già faceva i comizi, era bella e giovane, genuina e appassionata. Lei mi ha detto ‘tu lo sai Jo, per noi donne è sempre più difficile’".