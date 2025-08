Elly Schlein, chi sono i fedelissimi che possono farla crollare

Comunque: alla segretaria dai tre passaporti (copyright ‘o sceriffo De Luca) è rimasto un drappello di fedelissimi, non proprio l’Invincibile Armata, il cui arduo compito è quello di respingere gli assalti di Giuseppe Conte e di chi dall’interno del fronte dem vuole deporre la segretaria – da Gentiloni alla Salis, quella di Genova – compresi i vari candidati di sinistra alle Regionali: Schlein agognava di «estirpare cacicchi e capibastone», e però per non fare la fine del cacciucco ha dato il la a Giani in Toscana (lei voleva l’amicone Furfaro), nelle Marche si è fatta ricattare da Giuseppi, in Campania il vulcanico Vincenzo ha dettato le condizioni e in Puglia Decaro non vuole tra i piedi Emiliano né Vendola.

Servirebbe un salto quantico, a Elly, qualsiasi cosa significhi – “salto quantico”, non Elly – per uscire dal bunker in cui s’è infilata, elmetto arcobaleno in testa in pendant con la divisa. «L’Europa è a un bivio», ipsa dixit, ricordiamo, «serve un salto quantico o l’Europa rischia di essere spazzata via».

RAFFICHE

Ta-ta-ta-ta: piovono pallottole ovunque, e la capo Pd cerca di ripararsi dietro ai baffoni di Sandro Ruotolo, il Kissinger della comunicazione dem che tra le prime azzeccate strategie ha adottato quella di organizzare un sit-in davanti alla sede Rai mentre tutti i dirigenti Rai erano a Sanremo per il Festival. Ruotolo si è scagliato contro «Tele-Meloni» e la «lottizzazione del servizio pubblico», lui, che quando lavorava in Rai come baffo armato di Michele Santoro i compagni avevano lottizzato pure il cavallo di Viale Mazzini (nitriti democratici). I baffi di Salvador Dalí, sottili e all’insù, volgevano sempre alla cattedrale di Burgos; quelli di Ruotolo, folti, canuti e antifascisti, protendono a Elly.

E però il Sancho Panza della Schlein è Igor Taruffi, il compagno “Tarùffin”, “Taruffoski”, “Taruffonski”, il responsabile dell’organizzazione del partito, galloni guadagnati in Rifondazione Comunista, poi il passaggio a Sinistra Ecologia Libertà, infine l’approdo al Nazareno. Elly l’ha conosciuto in Emilia Romagna quando lei era la vice del governatore Stefano Bonaccini il quale ha nominato Taruffi assessore al Welfare e alla Montagna, forse per organizzare la Resistenza.

Somiglia a Rafa Benitez, lo spagnolo che in Italia ha allenato Napoli e Inter, benché con la tattica Taruffi non sia un granché. Per dire, l’altro giorno – su La7 – rosso come il sol dell’avvenire ha pensato di difendere Elly così: «Non voglio poi ricordare i rapporti, diciamo così, non troppo chiari tra la Lega e i finanziamenti che arrivavano dalla Russia, eccetera eccetera». In studio c’era il leghista Claudio Borghi il quale ha calciato un rigore a porta vuota: «Ma di che diavolo sta parlando!

Quali finanziamenti, avanti ci faccia sapere, quali!». Taruffi: «I rapporti tra la Lega e Putin sono un’invenzione di questa mattina?». Borghi: «Quali sono i finanziamenti, avanti!». L’inchiesta, e non poteva essere altrimenti dato che non è saltato fuori neanche un rublo, è stata archiviata oltre due anni fa.

Taruffi fa rima con Baruffi, altro schleiniano in trincea: il Baruffi, nella segreteria dem, è a capo degli Enti Locali, e anche lui viene dalla giunta emiliano-romagnola dov’è assessore a una sfilza di cose, oltre che alla Montagna, un fil rouge. Sennonché tra i pretoriani di Elly c’è pure (Marlon) Brando Benifei, l’europarlamentare che in Europa s’è segnalato soprattutto per il seguente contributo: nel pieno del Qatargate (mazzette e manette a sinistra e a manca), non appena arrestata la socialista Eva Kaili si è fiondato in televisione per dichiarare che c’erano «rumors abbastanza convincenti che la Kaili stesse passando al centrodestra». Fragorose risate in studio. Andiamo avanti.