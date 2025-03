Serena Bortone contro Meloni: "Perché tace, Italia anello debole"

Roberto Tortora 18 marzo 2025 a

A Otto e Mezzo, talk di La7 che segue il telegiornale di Enrico Mentana e condotto da Lilli Gruber, si discute della posizione di Giorgia Meloni sulla guerra in Ucraina e sul suo rapporto con il presidente americano Donald Trump.

Ne fa un’analisi Serena Bortone, giornalista, autrice e conduttrice su Rai Radio 2 del programma 5 in condotta, in onda dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18. La Gruber le chiede: “È giusto che l'Europa si prepari anche all'evenienza peggiore? Giorgia Meloni tace sempre su tutti questi temi molto importanti, anche perché è sempre difficile per chi governa ammettere che ci siano delle divergenze molto profonde. Anche perché martedì e mercoledì la presidente del Consiglio dovrà andare in Parlamento per le dichiarazioni pre-Consiglio europeo di giovedì e lì ci sarà un voto".

La Bortone spiega: "La Meloni sta cercando di ritagliarsi questo ruolo di connettrice, un ruolo ponte tra Europa e Stati Uniti e quindi, forse, tace perché non ritiene di dover irritare la sponda trumpiana. Questa posizione prevede anche una certa ritrosia verbale, ma questo ruolo presenta una serie di rischi, il primo portato da Trump. Un presidente degli Usa che dice che l'Europa è nata per fottere il suo Paese e il suo braccio destro che dice, invece, che gli Usa debbano uscire dalla Nato è complicato da riacchiappare".

"Trump ha fatto dell'aggressività un suo tratto distintivo, per cui è complicato trattarlo come fosse un adolescente da blandire, da rabbonire. Il rischio che io vedo in questa ritrosia, in questo stare un passo indietro è che l'Italia rischia di essere l'anello debole dell'Europa. C'è la Gran Bretagna, che non sarà più Ue, ma Starmer è stato definito come un nuovo Churchill dall'Economist, la Francia con Macron, che Salvini definisce un matto, che gli va dietro e noi rischiamo di essere quelli che frenano e che verranno esclusi dalla testa di serie di questa difesa europea e anche di ripresa dell'orgoglio europeo. Giorgia Meloni se lo può permettere, però, perché l'opposizione è altrettanto spaccata, se ci fosse un'opposizione unita avrebbe più difficoltà a chiudersi".