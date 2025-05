Putin, retroscena su Meloni: "Non vuole o non può?"

Una soluzione per il conflitto tra Russia e Ucraina sembra ancora lontana e questo starebbe irritando il presidente americano Donald Trump, uno dei principali fautori della ripresa del dialogo tra le parti in guerra. Di conseguenza, una certa preoccupazione esiste anche in Europa. Il timore, infatti, è che gli americani abbandonino il negoziato lasciando tutto nelle mani del Vecchio Continente. Proprio per questo nei giorni scorsi il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che va "evitata in ogni modo la rottura tra l’Europa e gli Usa". "È ormai chiaro che l’idea di dividere le due sponde dell’Atlantico fosse e sia un’interpretazione grossolana", ha sottolineato la premier Giorgia Meloni.

Proprio la presidente del Consiglio in uno degli ultimi colloqui con gli alleati, secondo un retroscena del Corriere della Sera, avrebbe detto: "Accertato che Putin non sta facendo nulla per arrivare alla pace, mi chiedo: Non vuole o non può?". Dietro ci sarebbe la constatazione secondo cui il Cremlino ha trasformato la sua economia in economia di guerra, col 40% delle risorse pubbliche concentrate sullo sforzo militare. Un eventuale accordo di pace, quindi, potrebbe incidere sull'intero sistema.