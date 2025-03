Falasca insulta Salvini: "Traditore, servo, pagliaccio". Il leghista lo umilia: "Sei penoso"

18 marzo 2025 a

"Questo personaggio ha le idee confuse". Matteo Salvini definisce così Piercamillo Falasca, direttore de L'Europeista. L'ex assessore al Bilancio di Sarno ha infatti preso di mira il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il motivo? La contrarietà nello spendere soldi italiani per i carri armati stranieri. "Posto che l’Italia ha una industria della difesa importante e beneficerà dell’aumento degli investimenti di tutta Europa, è sempre più evidente che Salvini non lavora per l’Italia, ma per Putin. Bisogna liberare l’Italia da questo traditore, servo e pagliaccio", attacca Falasca sul suo profilo X.

Eppure la replica non tarda ad arrivare. "Difendere l’interesse e la sicurezza nazionale italiani e opporsi a 800 miliardi buttati in 'riarmo europeo' significa essere 'traditori, putiniani, servi e pagliacci'? Questo personaggio sorosiano-ursuliano ha le idee confuse, ma gli vogliamo bene lo stesso", commenta il leader della Lega prima di chiamarlo ancora "penoso". La posizione di Salvini è sempre stata chiara: "Non comprendiamo perché dovremmo fare debito pubblico per comprare altre armi. Da chi? In quanto tempo? Per fare cosa? Con quali soldi? Fino a un mese fa Bruxelles impediva all’Italia di investire troppi soldi per sistemare ospedali e scuole, per aumentare stipendi e pensioni. Oggi invece i soldi ci sono, addirittura 800 miliardi, ma per comprare armi?".

Infine, come ha più volte fatto notare il vicepremier, "da tre anni ci raccontano che la Russia è in ginocchio, che è in crisi e che sta perdendo la guerra, mentre ora improvvisamente diventa addirittura una 'emergenza esistenziale', come dice Von der Leyen? O hanno raccontato sciocchezze prima, o ce le raccontano adesso".