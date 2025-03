Giorgia Meloni, il volto del premier e le natiche di Trump: lo sfregio del "Fatto" in prima pagina

20 marzo 2025 a

Un elegante, raffinatissimo editoriale di politica estera in prima pagina sul Fatto quotidiano. Come da abitudine, il direttore Marco Travaglio lo affida alle sue penne più riflessive. I vignettisti.

La matita armata contro Giorgia Meloni che firma lo schizzo (di fango) satirico questa volta è di Natangelo, che rivaleggia in ferocia e sguaiatezza con Vauro e Mannelli. L'argomento del giorno è il rapporto tra il governo italiano e la Casa Bianca. Il Fatto, ovviamente, vede come fumo negli occhi la vicinanza politica tra il presidente del Consiglio e il presidente americano Donald Trump. Una vicinanza che il prode Natangelo sintetizza così: la faccia di Giorgia che letteralmente sparisce tra le natiche del tycoon.

"Sempre più chiara la posizione internazionale di Meloni", chiosa il vignettista che poi immagina un dialogo tra i due leader. "Prefidente, l'Ue fa fchifo", sono le parole messe in bocca a Meloni, praticamente impossibilitata a pronunciare correttamente le consonanti. "Grazie, Giorgia", risponde un Donald scuro involto, visibilmente scocciato. "E il Manifefto comunifta di Ventotene fa fchifo", "Va bene Giorgia".

