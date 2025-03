Ventotene, Massimo Cacciari stronca il Pd: "Ignoranti, cervello all'ammasso"

21 marzo 2025 a

a

a

Il Manifesto di Ventotene fa ancora strappare i capelli a dem e compagni. Eppure per Massimo Cacciari "è ovvio che Meloni non sia d'accordo con Spinelli, che scandalo è? Siamo alle comiche". L'ex sindaco di Venezia si sofferma sulla protesta sollevata in Aula dalle opposizioni. Una bagarre scatenatasi dopo le critiche del premier al documento dell'unità politica europea scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel 1941 durante il periodo di confino presso l'isola di Ventotene.

"Sono proteste semplicemente comiche - tuona il filosofo in un'intervista ad Affaritaliani.it -. Il discorso di Spinelli è radicalmente federalistico sull'assetto dell'Europa e Meloni ha una storia politica e culturale di nazionalismo, che non è più quello di una volta, ma è ovvio che non può essere d'accordo con il manifesto di Ventotene. Questi hanno portato il cervello all'ammasso, che novità è? Meloni è soltanto coerente con la sua storia, vorrei chiedere alla sinistra quando mai sia stata radicalmente federalista come è scritto in quel manifesto dove ci sono la rinuncia a elementi fondamentali di sovranità nazionale ed è questo il perno di Ventotene".

"Scherziamo, dai": guerra alla Russia, Cacciari spiazza tutti da Floris | Video





E ancora, Cacciari definisce la sceneggiata una "propaganda strumentale". La ragione è chiara: "La sinistra si stupisce dell'ovvio. Meloni mentirebbe se dicesse che è d'accordo con Ventotene, e in quel caso la sinistra dovrebbe insorgere, ma non se dice che non è d'accordo. A parte il fatto che Schlein non ha nulla a che fare con la storia del PCI, ma Spinelli è stato deputato eletto indipendente nelle liste del PCI ed è stato isolatissimo nella sinistra italiana, nessuno lo ascoltava. Il PCI e il PSI hanno una storia profondamente anti-federalista e contro quindi il manifesto di Ventotene sull'Europa. Si è cominciato a parlare un po' di federalismo solo negli Anni Novanta con Napolitano e con il sottoscritto, questi della sinistra di oggi che protestano contro Meloni andassero a fare un corso di storia politica e culturale. Un corso accelerato perché sono di una ignoranza totale e impressionante".