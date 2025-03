Sicurezza, le ronde del generale Vannacci: dove (e con chi) lo hanno sorpreso

21 marzo 2025 a

a

a

Simone Cicalone potrebbe aver trovato finalmente il suo degno aiutante nelle ronde contro i borseggiatori. Ma non si tratta di un personaggio qualunque. Bensì del generale - ed eurodeputato della Lega - Roberto Vannacci. La strana coppia si è fatta immortalare nelle metro della Capitale alla ricerca dei borseggiatori che pensano di commettere reati senza essere beccati.

Come riporta Repubblica, nel video girato tra le stazioni Termini e Barberini - una tratta particolarmente interessata dal fenomeno borseggiatori -, si vede lo youtuber spiegare al generale in cosa consista la sua attività. Poi, però, si passa all'azione. Cicalone insegue le borseggiatrici, le saluta per nome, le scova in punti nascosti mostrando le carte di credito e i documenti sottratti ai turisti e poi abbandonati. "Meno di 500 euro non va bene per loro, perché pure se vivono nelle roulotte c'è un'economia, è una tradizione di famiglia", spiega lo youtuber al suo ospite d'eccezione.

"Il vero problema è che una parte politica si schiera sempre a favore della criminalità: chi ruba non è un criminale ma è vittima della società - la replica del generale -. Dobbiamo cambiare totalmente la mentalità dei cittadini perché chi ruba è un criminale e come tale va trattato. Chi vive nei quartieri alti o in collina il problema non lo sente, ma il cittadino comune sì. Senza sicurezza - conclude - non c'è niente".