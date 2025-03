Luciana Littizzetto denunciata dal tenente, Luca Bottura lo insulta: "Piccoli dittatori crescono"

24 marzo 2025 a

Guai a querelare Luciana Littizzetto. Almeno secondo Luca Bottura. Il giornalista infatti si è scagliato contro la decisione di Pasquale Trabucco di portare la comica torinese in Tribunale. Il tenente in congedo dell'esercito ha deciso di passare ai fatti dopo alcune parole pronunciate da Littizzetto contro i militari durante Che Tempo Che Fa.

"Ho scelto di procedere con questa azione legale – ha dichiarato il Tenente Trabucco – perché ritengo che ci siano valori intoccabili, come l’onore dei nostri militari. In qualità di Comitato per il ripristino della Festività del 4 Novembre, ho considerato questa denuncia un gesto simbolico fondamentale per rendere omaggio ai nostri caduti. Penso, ad esempio, a Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, ufficiale italiano e comandante del Fronte Militare Clandestino, martire delle Fosse Ardeatine e insignito della Medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Il mio pensiero – ha aggiunto – va non solo ai soldati, ma anche ai Partigiani della Resistenza. Tuttavia, sono disponibile a ritirare la querela qualora arrivassero delle scuse pubbliche".

Littizzetto in onda aveva detto: "Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cag*** a combattere". Parole forti e offensive, eppure per Bottura a sbagliare è Trabucco. Anzi, con un post su X arriva addirittura a commentare: "Piccoli dittatori crescono".

D'altronde non è la prima volta per la firma di Repubblica. Sul caso Romano Prodi, con l'ex premier che ha trattato malamente una giornalista, Bottura si è espresso così: "Prodi ha fatto benissimo. Era ora che qualcuno desse al retequattrismo la risposta che merita. Peccato solo sia toccato a chi esegue ordini e non alla ghenga che ha trasformato una gran parte del giornalismo italiano nella cinghia di trasmissione della produzione di odio". Se questi sono i democratici...