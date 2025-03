Alla sinistra prudono le mani, Prodi neanche si scusa con la cronista intimidita. E Bertinotti "lancia" oggetti

Mammamia, che debacle! Se nemmeno i “senatori” di un’area (senatori in senso di punti di riferimento per presunta saggezza vista l’età) riescono a stare sui binari, allora la questione si fa seria. Già, è stato un sabato da dimenticare per la sinistra. Il primo fotogramma è di Romano Prodi, due volte presidente del Consiglio ma attualmente assai coinvolto, con un certo slancio, per riportare alla luce una qualche coalizione. Durante la presentazione del suo ultimo libro, viene avvicinato da una giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici, che gli pone una domanda, certo pepata ma fa parte del gioco, sulla (non) concezione della proprietà privata nel Manifesto di Ventotene. Lui le risponde in malo modo e le avrebbe anche tirato una ciocca di capelli, stando a quanto affermato dal conduttore del programma di Rete 4 Nicola Porro che stasera manderà in onda il filmato.

Capitolo 2. Fausto Bertinotti. Il fu leader di Rifondazione Comunista, già presidente della Camera. Tra uno spasmo emotivo e l’altro per via del tramonto del progetto della sinistra antiglobalista, intervenendo a La 7 spiega come avrebbe reagito all’uscita di Giorgia Meloni alla Camera sul Manifesto di Ventotene. Bertinotti afferma che il testo «si può criticare, ma se stai parlando di un atto che è stato considerato fondativo della Repubblica italiana da tutti, compreso il Msi, di fronte a questa trasgressione io che sono un nonviolento, avrei lanciato un oggetto contundente, contro la Presidente del Consiglio, magari facendomi espellere perché bisogna segnalare che un limite è stato oltrepassato». E approfondisce il concetto: «Da parlamentare eletto dal popolo avrei comunicato al popolo che così non si può fare nel Parlamento della Repubblica italiana. Per cui faccio un atto per cui mi condanno, ma intanto le tiro un libro, che magari le serve anche». Alla faccia del nonviolento e della possibilità di criticare il Manifesto di Ventotene.