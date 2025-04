Rita De Crescenzo, la foto che imbarazza Conte

Dopo le polemiche seguite al suo discusso weekend a Roccaraso, Rita De Crescenzo è tornata sotto i riflettori, questa volta lanciando un appello ai suoi fan per radunarsi in piazza . Ma non finisce qui. La tiktoker ha annunciato l’intenzione di voler esplorare una nuova direzione nella sua vita: la politica. Una scelta che ha stupito molti, anche alla luce della sua stessa ammissione di non avere grande esperienza nel settore. Perfetta per i grillini, insomma.

"Come mamma, come donna, come femmina dico stop alle armi", ha dichiarato roboante De Crescenzo, circondata da fan e curiosi, increduli nel vederla partecipare a un evento politico nel cuore della capitale. La sua presenza ha lasciato molti sorpresi, ma lei ha risposto con la spontaneità che la caratterizza, ammettendo: "Non ho mai votato in vita mia. Devo aggiornarmi un po', non ne capisco di politica ma sto pensando di fare qualcosa in questo settore prossimamente". I grillini la imbarcheranno? Chissà...