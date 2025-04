Giorgia Meloni, chi è Fabrizio Saggio: il jolly all'incontro con Trump

Nonostante il premier venga di continuo definita dai suoi "una grande secchiona", ha saputo anche farsi aiutare e consigliare. Come riporta il Corriere della Sera, nella preparazione del " dossier Trump ", c'è stato lo zampino di un napoletano riservato e schivo come un sabaudo: Fabrizio Saggio . Con 27 anni di servizio nella carriera diplomatica, il classe 1971 ha percorso fino all’ultimo incarico come ambasciatore a Tunisi, Saggio è il capo dell’ufficio diplomatico di Palazzo Chigi. Grazie alla sua esperienza - maturata dal 2001 al 2005 a Bruxelles, alla Rappresentanza permanente presso l’Unione europea - ha giocato un ruolo cruciale per il colloquio con Trump nel quale Meloni ha giocato la carta di possibile ponte tra Usa e Ue .

Non fa parte dei fedelissimi del presidente del Consiglio: è una figura cosiddetta "tecnica". Grazie alla sua preparazione e alla sua discrezione, è stato in grado di guadagnarsi la fiducia di Meloni che gli affida i contatti con le cancellerie e le segreterie di Stato, mentre lei immagazzina e assorbe un’enorme mole di informazioni che, come nel dossier Trump, poi rielabora e gestisce in prima persona, per evitare di farsi cogliere impreparata o finire all’angolo.