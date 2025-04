Daniele Capezzone: "Becciu? Un boomerang per Parolin"

"La scadenza del Conclave è vicina": Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè, la rassegna scorrettissima di Libero, legge i giornali in edicola oggi, mercoledì 30 aprile, e si concentra sul tema del nuovo Papa. La prima sessione di voto dei cardinali chiamati a eleggere il Pontefice comincerà tra una settimana esatta, mercoledì 7 maggio.

"E' in pole position il cardinale Parolin - ha spiegato il direttore editoriale di Libero - ma ci sono molte incognite e ci si interroga anche su quale possa essere il riverbero sulle dinamiche di voto della faccenda relativa al cardinale Becciu, che ha fatto un passo indietro spinto dalla lettera del Papa". E ancora: "Alcuni osservatori sollevano un dubbio su un eventuale boomerang diretto nei confronti di Parolin (Hai gestito male questa faccenda) o indiretto (Meglio tenere la scelta del nuovo Papa alla larga da una Curia coinvolta in faccende come quella di Becciu)". Tutto, insomma, è ancora da vedere.