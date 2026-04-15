Carlo De Benedetti a Otto e Mezzo, ira di FdI: "Accuse volgari a Giorgia Meloni"

Fratelli d'Italia risponde per le rime a Carlo De Benedetti. Ospite di Otto e Mezzo su La7, l'imprenditore commentava così l'informativa della premier Giorgia Meloni in Parlamento: "Non so con che faccia lo possa sostenere (Donald Trump ndr), è stata lì asservita in ginocchio a qualsiasi stupidaggine che facesse o dicesse Trump. Mi sembra veramente una menzognera di prima qualità". E, incalzato da Lilli Gruber, De Benedetti rincarava la dose: "No, io non mi sono sentito rassicurato perché ho sentito un lungo elenco di cose fatte. E allora mi sono chiesto: ma se tutte queste cose così positive per gli italiani sono state fatte, gli italiani staranno meglio? Siccome la risposta che dà qualsiasi Istat o qualsiasi centro di ricerca è che gli italiani stanno peggio, allora quelle elencazioni di provvedimenti presi sono evidentemente dei provvedimenti o inefficaci o inesistenti".