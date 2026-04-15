Carlo De Benedetti a Otto e Mezzo, ira di FdI: "Accuse volgari a Giorgia Meloni"

Fratelli d'Italia risponde per le rime a Carlo De Benedetti. Ospite di Otto e Mezzo su La7, l'imprenditore commentava così l'informativa della premier Giorgia Meloni in Parlamento: "Non so con che faccia lo possa sostenere (Donald Trump ndr), è stata lì asservita in ginocchio a qualsiasi stupidaggine che facesse o dicesse Trump. Mi sembra veramente una menzognera di prima qualità". E, incalzato da Lilli Gruber, De Benedetti rincarava la dose: "No, io non mi sono sentito rassicurato perché ho sentito un lungo elenco di cose fatte. E allora mi sono chiesto: ma se tutte queste cose così positive per gli italiani sono state fatte, gli italiani staranno meglio? Siccome la risposta che dà qualsiasi Istat o qualsiasi centro di ricerca è che gli italiani stanno peggio, allora quelle elencazioni di provvedimenti presi sono evidentemente dei provvedimenti o inefficaci o inesistenti".
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Da qui la replica di FdI che, attraverso i social, tuona: "Le accuse volgari fatte da De Benedetti, qualche giorno fa, contro il Presidente del Consiglio, sono state smentite. Noi, sempre dalla parte dell’Italia, voi dalla parte del torto". Il riferimento è a quanto dichiarato da Giorgia Meloni in merito agli attacchi del presidente Usa al Papa.
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"Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo". Affermazioni, quelle del presidente del Consiglio, che hanno a sua volta scatenato la reazione del tycoon.
Le accuse volgari fatte da De Benedetti, qualche giorno fa, contro il Presidente del Consiglio, sono state smentite. Noi, sempre dalla parte dell’Italia, voi dalla parte del torto. pic.twitter.com/fKr3Sdk3sO— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) April 14, 2026