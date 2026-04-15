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Carlo De Benedetti a Otto e Mezzo, ira di FdI: "Accuse volgari a Giorgia Meloni"

mercoledì 15 aprile 2026
Carlo De Benedetti a Otto e Mezzo, ira di FdI: "Accuse volgari a Giorgia Meloni"

2' di lettura

Fratelli d'Italia risponde per le rime a Carlo De Benedetti. Ospite di Otto e Mezzo su La7, l'imprenditore commentava così l'informativa della premier Giorgia Meloni in Parlamento: "Non so con che faccia lo possa sostenere (Donald Trump ndr), è stata lì asservita in ginocchio a qualsiasi stupidaggine che facesse o dicesse Trump. Mi sembra veramente una menzognera di prima qualità". E, incalzato da Lilli Gruber, De Benedetti rincarava la dose: "No, io non mi sono sentito rassicurato perché ho sentito un lungo elenco di cose fatte. E allora mi sono chiesto: ma se tutte queste cose così positive per gli italiani sono state fatte, gli italiani staranno meglio? Siccome la risposta che dà qualsiasi Istat o qualsiasi centro di ricerca è che gli italiani stanno peggio, allora quelle elencazioni di provvedimenti presi sono evidentemente dei provvedimenti o inefficaci o inesistenti".

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Da qui la replica di FdI che, attraverso i social, tuona: "Le accuse volgari fatte da De Benedetti, qualche giorno fa, contro il Presidente del Consiglio, sono state smentite. Noi, sempre dalla parte dell’Italia, voi dalla parte del torto". Il riferimento è a quanto dichiarato da Giorgia Meloni in merito agli attacchi del presidente Usa al Papa.

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"Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo". Affermazioni, quelle del presidente del Consiglio, che hanno a sua volta scatenato la reazione del tycoon. 

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