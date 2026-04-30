Otto e Mezzo, dove si spinge Lilli Gruber: "Polpetta avvelenata a Mattarella"

E il rettore e storico, agitprop rosso, spara subito: «Prima della conferenza stampa della Meloni avrei detto che si sarebbe dovuto dimettere Nordio e magari fare ministro della Giustizia Marco Travaglio e capo di gabinetto Thomas Mackinson», cioè il giornalista del Fatto Quotidiano che ha seguito il caso Minetti. «Pare siano gli unici in grado di fare un’istruttoria in questo Paese», conclude Montanari, che del Fatto è pure collaboratore e opinionista di punta. Il suo direttore Travaglio ride di gusto. Il limite del cattivo gusto è abbondantemente superato, si travalica nell’assalto proditorio: «C’è un abisso impressionante, si grazia una persona legatissima a una stagione in cui Giorgia Meloni era già molto attiva politicamente, votò per dire che Ruby era la nipote di Mubarak». Segue una raffica di fiele: «Non è estranea alla sua storia, io non so che regolamenti di conti... Marina Berlusconi... Non so cosa ci sia dietro, ricatti...». In ogni caso, «quando si scoperchia questa fognatura la responsabilità è del governo». Per la milionesima volta, Montanari chiede le dimissioni di Meloni, che «ha colto la palla al balzo per attaccare i suoi due grandi nemici, i magistrati e Mattarella». Il caso è chiuso, toghe rosse televisive in festa al grido «chi non salta Meloni è». Scena già vista, peraltro.