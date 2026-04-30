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Rai contro Sigfrido Ranucci dopo il fango su Nordio: "Notizia non verificata, nessuna tutela legale"

giovedì 30 aprile 2026
Rai contro Sigfrido Ranucci dopo il fango su Nordio: "Notizia non verificata, nessuna tutela legale"

2' di lettura

Rischiano di costare carissimo a Sigfrido Ranucci le dichiarazioni che il conduttore di Report, su Rai 3, ha rilasciato martedì sera a E' sempre Cartabianca su Rete 4 in relazione al caso della grazia a Nicole Minetti.

Dopo 24 ore di polemica politica feroce, la Rai si è decisa a intervenire inviando, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos, una lettera di richiamo al suo giornalista. Ranucci, invitato da Bianca Berlinguer per presentare il suo ultimo libro, aveva anticipato in diretta alcune rivelazioni legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio: "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro nel ranch di Cipriani in Uruguay", riferendosi a una delle proprietà in Sudamerica di Giuseppe Cipriani, compagno della Minetti.

Affermazione smentita nel corso della stessa trasmissione dallo stesso Guardasigilli che chiamando in studio ha ribattuto: "Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. C'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico". Una figuraccia, dunque, destinata ad avere ripercussioni. 

Nella lettera di richiamo a Mister Report, l'azienda contesta al conduttore di aver diffuso una notizia non verificata come da lui stesso ammesso. Inoltre Ranucci, secondo la Rai, era autorizzato esclusivamente a presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di attualità in una trasmissione concorrente. Infine nella lettera si precisa che non verrà fornita alcuna tutela legale qualora il ministro dovesse adire le vie legali. Un grosso problema, anche a livello economico.

E nel frattempo non si è fatta attendere la replica di Ranucci: "Prendo atto di quanto riporta l'Ansa, che da ottima agenzia ha avuto la notizia prima che mi venisse comunicata personalmente la decisione dell' azienda. Tuttavia non ho timori di affrontare in giudizio il Ministro della Giustizia, che è anche colui che è custode dell' Albo dei giornalisti. Sul resto, ci sono cose che hanno un prezzo altre che hanno un valore. E per me la libertà di informazione è un valore inalienabile dell'umanità", è il commento arrivato su Facebook.

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