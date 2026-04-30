Alberto Stasi intercettato mentre esce dal carcere: ecco le sue parole

Una mattina che per Alberto Stasi è sicuramente diversa dalle altre. All'indomani della notizia per cui la Procura di Pavia ha invitato a comparire Andrea Sempio e ha modificato il capo d'imputazione di omicidio volontario di Chiara Poggi eliminando il "concorso di altri soggetti o con Alberto Stasi", è Tgcom24 a intercettare Stasi fuori dal carcere di Bollate. L'unico condannato per il delitto di Garlasco esce come ogni mattina per andare al lavoro.

Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi da solo": pm di Pavia, la svolta terremoto La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione...

È qui che, fermato dai giornalisti, si limita a dire: "Capisco il vostro lavoro ma non ho dichiarazioni da fare". Alla domanda se si senta un po' meglio, Stasi replica: "Non è questo il punto... Non ho dichiarazioni da fare, credimi". Con il nuovo invito a comparire inviato a Sempio, infatti, esce di scena l'allora fidanzato della vittima condannato definitivamente a 16 anni di carcere e qualsiasi altro presunto complice. Per i pm l'unico a essere responsabile del delitto è proprio l'amico del fratello della giovane assassinata al quale sono contestate anche le aggravanti delle sevizie, della crudeltà e dei futili motivi.

Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio: cosa potrebbe accadere Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi e il delitto di Garlasco, è stato convocat...