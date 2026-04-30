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Alberto Stasi intercettato mentre esce dal carcere: ecco le sue parole

giovedì 30 aprile 2026
Alberto Stasi intercettato mentre esce dal carcere: ecco le sue parole

2' di lettura

Una mattina che per Alberto Stasi è sicuramente diversa dalle altre. All'indomani della notizia per cui la Procura di Pavia ha invitato a comparire Andrea Sempio e ha modificato il capo d'imputazione di omicidio volontario di Chiara Poggi eliminando il "concorso di altri soggetti o con Alberto Stasi", è Tgcom24 a intercettare Stasi fuori dal carcere di Bollate. L'unico condannato per il delitto di Garlasco esce come ogni mattina per andare al lavoro.

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È qui che, fermato dai giornalisti, si limita a dire: "Capisco il vostro lavoro ma non ho dichiarazioni da fare". Alla domanda se si senta un po' meglio, Stasi replica: "Non è questo il punto... Non ho dichiarazioni da fare, credimi". Con il nuovo invito a comparire inviato a Sempio, infatti, esce di scena l'allora fidanzato della vittima condannato definitivamente a 16 anni di carcere e qualsiasi altro presunto complice. Per i pm l'unico a essere responsabile del delitto è proprio l'amico del fratello della giovane assassinata al quale sono contestate anche le aggravanti delle sevizie, della crudeltà e dei futili motivi. 

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Sarebbe stato lui, e solo lui, a colpire più volte al capo e al volto Chiara, con un oggetto contundente, che al momento, salvo un colpo di scena, non è mai stato trovato. Intanto Liborio Cataliotti e Angela Taccia, entrambi difensori di Sempio, definiscono tutto questo "un movente fantasmagorico, tanto che mai nel corso delle indagini era emerso. Siamo curiosi di vedere quale elemento lo supporti". 

Qui le parole di Sempio intercettato da Tgcom24

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