Il mix tossico che alimenta le proteste pro-Pal (e contro Libero)

Dicono gli americani che le lattine vuote fanno un sacco di rumore. Il nostro caso è esattamente questo rispetto agli scappati di casa che ieri hanno fatto un’oretta di casino sotto la sede di Libero e del Giornale: da un lato, rumore brutto e fastidioso; dall’altro, lattine malinconicamente vuote. Partiamo dal brutto rumore. È significativo e sconfortante che, per mobilitare dei ragazzi a sinistra, si scelga un mix tossico (per i loro neuroni) di socialismo e propaganda pro Pal. Chi sono i “miti”, i riferimenti? Il collassante governo spagnolo di Pedro Sanchez, lo svalvolato candidato sindaco di New York Zohran Mamdani (ex rapper, musulmano piuttosto arrabbiato, socialista in economia, fautore di tasse selvagge per i quartieri «più ricchi e più bianchi», ipse dixit), o in Inghilterra il redivivo estremista Jeremy Corbyn (comunista, tassatore, anti-israeliano scatenato, alle soglie dell’antisemitismo). Programmi? Siamo sempre lì: socialismo e Gaza. Ma la tesi di fondo è che alla crisi della sinistra si debba reagire spostandosi ancora più a sinistra. Una follia totale. E la tendenza è questa, basta dare uno sguardo ai social per rendersene conto. Fin qui, la parte preoccupante. Per venire a quella più consolante, basterà dire che queste minoranze vocianti – all’atto pratico – sono molto marginali. Prendiamo il caso di Cambiare Rotta, una delle due sigle protagoniste della scenata di ieri contro Libero e Giornale.

Da anni usufruiscono di ore e ore di televisione, con i loro capi-capetti-capesse perennemente collegati con talk-show e approfondimenti vari, con tanto di faccine ingrugnate e comizietti petulanti. Conduttori e conduttrici regolarmente in estasi che, vedendoli inquadrati, interromperebbero pure l’ospite più autorevole: «Un momento, sentiamo i ragazzi in collegamento...». In un paio d’anni, pure nei telegiornali, saranno andati in onda centinaia di servizi sulle loro proteste, su ogni loro singola chiassata, sui loro slogan ripetitivi quanto scontati. Almeno dall’autunno del 2022, hanno letteralmente imperversato: caos alla Sapienza, solidarietà all’ineffabile Cospito, piazzate assortite alla Statale di Milano, manifestazioni delle “tendine”, fino all’interminabile sequenza - dal 7 ottobre fino a oggi - delle convocazioni pro Palestina (più spesso, direttamente anti Israele).