In Altre Parole, il delirio di Corrado Formigli: "In Italia una deriva illiberale"

In Italia ci sarebbe il rischio di una deriva illiberale. Questa è la tesi portata in onda su La7 a In Altre Parole da Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita, ospite di Gramellini, ha parlato del concetto di remigrazione, associandolo all'Ice americana e, quindi, alle politiche migratorie portate avanti da Donald Trump. Da qui il collegamento con Giorgia Meloni e con il suo governo.

"Oggi è uscita una notizia che mi ha fatto molta impressione - ha detto Formigli -. Sai che c'è stata la grande manifestazione a Milano sulla remigrazione, che è un concetto terrificante e anche questo di estrazione di destra radicale. Quella l'ha fatta Salvini. Ma intanto il governo ha inserito in un decreto... daranno un tanto a ogni avvocato purché riesca a far andar via un migrante. Allora questo concetto della remigrazione assomiglia molto al tema dell'Ice, al concetto che ha Donald Trump di remigrazione. Cioè è una cultura che non appartiene per esempio a Merz. Non appartiene alla destra liberale. Non è un caso che i migliori amici di Giorgia Meloni siano stati Donald Trump e Viktor Orban che è stato il teorico della democrazia illiberale. Nel senso che l'ha teorizzata lui. Cioè la democrazia è quando ti votano. Poi dopo poteri separati, rispetto delle minoranze sono un'altra cosa - ha concluso - che non attiene necessariamente alla democrazia che ha in testa".