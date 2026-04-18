Paolo Crepet, "salvato da un angelo nella strage di Bologna"

"Ho avuto lutti precoci e sono stato un giovane cinico". Paolo Crepet, psichiatra star sui giornali e in tv, si svela in una lunga intervista concessa a Candida Morvillo sul Corriere della Sera. E regala sorprendenti, dolorose pagine private. Ha appena fatto uscire un nuovo libro, Riprendersi l'anima, presentato come una "svolta spirituale". Secondo lo scrittore e sociologo "abbiamo perso l'anima. Per vana gloria, per un eccesso di sicurezza, per mancanza di sobrietà. L'abbiamo persa quando abbiamo smesso di sentire la vita".

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"Sentivo il bisogno di restituire qualcosa dell'enorme bagaglio che mi è stato dato - spiega -, anche da persone incontrate per caso, come un signore in un bar veneziano in una giornata in cui non volevo uscire, ma un angelo mi ha suggerito di farlo". C'è dunque una presenza sovrannaturale accanto a noi? "Senti che c'è. O ne hai così bisogno che te la inventi. Non so se gli angeli ci sono davvero, ma io ci credo. Sono stato un giovane cinico come tanti coetanei e cinico perché la vita mi ha indurito: ho avuto lutti precoci, non ho mai avuto partiti o protettori. Ma il cinismo è diventato un romanticismo in cui arrivano angeli che magari sono persone". Una vita fatta anche di coincidenze incredibili: "Fare una bella passeggiata alla porta di Brandeburgo con un uomo straordinario come il mio maestro Franco Basaglia e venti giorni dopo sapere che gli avevano diagnosticato un cancro. L'ultima volta l'ho visto il 2 agosto 1980. Sa che strada ho fatto per tornare a casa? Ho cambiato treno alla stazione di Bologna". Proprio il giorno della strage.

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