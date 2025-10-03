Beatrice Venezi? Giovane, bella e brava: le ragioni del fango

Nel Bel Paese affermarsi in un ruolo dominato al maschile, come quello del direttore d’orchestra, simboleggiato nientemeno dal parmigiano Arturo Toscanini, Maestro per eccellenza, è un’impresa titanica per le donne. In Italia, infatti, le donne alla guida di un’orchestra restano pochissime e si possono contare sulle dita di una mano: Speranza Scappucci, Antonella De Angelis e Gianna Fratta. Beatrice Venezi? È la più giovane. Pur possedendo un curriculum internazionale, Venezi ha fatto molta fatica per conquistare, come è accaduto a Scappucci, De Angelis e Fratta, un ruolo al vertice di un teatro o presso istituzioni sinfoniche di prestigio. Il Maestro Speranza Scappucci è nata nel 1973. La sua prima direzione scaligera è di un paio d’anni fa. Antonella De Angelis si era diplomata in flauto traverso nel 1985, quando non esistevano ancora strumentiste in orchestre internazionali come i Berliner e Wiener. Il Maestro De Angelis ha avuto il merito di formare l’Orchestra femminile del Mediterraneo e si è imposta come direttore d’orchestra internazionale. Il Maestro Gianna Fratta è nata nel 1973. È geniale, nata per la musica, ma al grande pubblico è più nota come moglie del cantante Piero Pelù.

Fuori dal Bel Paese ci sono grandi donne alla conduzione di orchestre, ma hanno quasi tutte superato i cinquanta anni. Negli States, Marin Alsop ha 68 anni. Solamente all’età di 46 anni ha avuto il primo successo internazionale. Tomomi Nishimoto, direttore d’orchestra giapponese, specialista nel repertorio russo, è nata a Osaka nel 1970. La più eccellente di tutte queste figure femminili, Zoe Zeniodi, soprannominata Miss Dynamite, è nata ad Atene nel 1976. Per le donne la direzione d’orchestra rimane ancora un diritto da conquistare. Simile, addirittura, alla conquista del voto alle donne, passivo e attivo. È come se dopo la conquista maschile del voto incondizionato, per un certo periodo alle donne (come effettivamente è successo in Gran Bretagna e in altri paesi che hanno preceduto Francia e Italia) fosse richiesto di aver raggiunto un’età maggiore di quella in cui venivano ammessi al voto gli uomini. Così, in Italia, si chiede a Beatrice Venezi di aspettare!