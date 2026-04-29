Teatro Delle Vittorie, Giuli: "Lo compriamo e lo diamo a Beatrice Venezi", pazza idea al telefono con Fiorello

"Eccellentissimo Fiorello, posso assicurare che faremo tutto il possibile. Ora conteremo i pochi 'piccioli' a disposizione del ministero della Cultura e parleremo con la Rai. Se riusciremo nell'impresa potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico, e nominerò Beatrice Venezi alla direzione": il ministro Alessandro Giuli lo ha detto in un messaggio audio inviato a La Pennicanza, trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio2, parlando del Teatro delle Vittorie, che rischia di essere messo in vendita.

Un'ipotesi, quella della vendita, contro cui proprio Fiorello si sta battendo con tutte le sue forze. "È tutelato dalle Belle Arti, prima di venderlo devono chiedere al ministro della Cultura", ha spiegato Fiorello durante il suo programma. Poi, rivolgendosi direttamente a Giuli, ha detto: "Ministro buongiorno, abbiamo saputo che le Belle Arti tutelano il Teatro delle Vittorie, so che anche la vigilanza Rai oggi ha presentato un'istanza per poter intervenire sulla questione del teatro. Abbiamo avuto un'idea, potrebbe comprarlo lo Stato e darlo in concessione alla Rai… Costa poco, che cosa sono per lo Stato 14 milioni?".