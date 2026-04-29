Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Teatro Delle Vittorie, Giuli: "Lo compriamo e lo diamo a Beatrice Venezi", pazza idea al telefono con Fiorello

di
Libero logo
mercoledì 29 aprile 2026
Teatro Delle Vittorie, Giuli: "Lo compriamo e lo diamo a Beatrice Venezi", pazza idea al telefono con Fiorello

1' di lettura

"Eccellentissimo Fiorello, posso assicurare che faremo tutto il possibile. Ora conteremo i pochi 'piccioli' a disposizione del ministero della Cultura e parleremo con la Rai. Se riusciremo nell'impresa potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico, e nominerò Beatrice Venezi alla direzione": il ministro Alessandro Giuli lo ha detto in un messaggio audio inviato a La Pennicanza, trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio2, parlando del Teatro delle Vittorie, che rischia di essere messo in vendita.

Un'ipotesi, quella della vendita, contro cui proprio Fiorello si sta battendo con tutte le sue forze. "È tutelato dalle Belle Arti, prima di venderlo devono chiedere al ministro della Cultura", ha spiegato Fiorello durante il suo programma. Poi, rivolgendosi direttamente a Giuli, ha detto: "Ministro buongiorno, abbiamo saputo che le Belle Arti tutelano il Teatro delle Vittorie, so che anche la vigilanza Rai oggi ha presentato un'istanza per poter intervenire sulla questione del teatro. Abbiamo avuto un'idea, potrebbe comprarlo lo Stato e darlo in concessione alla Rai… Costa poco, che cosa sono per lo Stato 14 milioni?". 

La Pennicanza, grazia a Minetti? Fiorello al veleno: "Lo giuro su Travaglio"

Al centro della puntata de La Pennicanza il caso Teatro delle Vittorie: “È tutelato dalle Belle Arti, prima...

In diretta, dunque, è arrivata la risposta del ministro, con l'ipotesi del Teatro Sinfonico con la Venezi, di recente licenziata dal teatro La Fenice di Venezia, alla direzione. Dopo la proposta di Giuli, Fiorello ha replicato: "A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà intitolato a Pippo Baudo". 

L'aria che tira, Pietro Senaldi contro Daniela Preziosi: "Perché Beatrice Venezi è stata bullizzata"

"È una vittoria politica che poco ha di artistico": Pietro Senaldi, condirettore di Libero, lo ha ...
tag
alessandro giuli
teatro delle vittorie
fiorello
beatrice venezi

La Pennicanza La Pennicanza, grazia a Minetti? Fiorello al veleno: "Lo giuro su Travaglio"

L'aria che tira L'aria che tira, Pietro Senaldi contro Daniela Preziosi: "Perché Beatrice Venezi è stata bullizzata"

Ombre di stalinismo Beatrice Venezi, perché il caso del licenziamento affonda i compagni

ti potrebbero interessare

Franco Botto, addio al mito dello spot del Tonno Insuperabile. Incredibile, cosa faceva davvero nella vita

Franco Botto, addio al mito dello spot del Tonno Insuperabile. Incredibile, cosa faceva davvero nella vita

Zelig, il comico Massimo Bagnato arrestato: ecco le pesantissime accuse

Zelig, il comico Massimo Bagnato arrestato: ecco le pesantissime accuse

Redazione
La Pennicanza, grazia a Minetti? Fiorello al veleno: "Lo giuro su Travaglio"

La Pennicanza, grazia a Minetti? Fiorello al veleno: "Lo giuro su Travaglio"

Redazione
Concertone 1° Maggio, La7 accusa Rai: "Censura". Ma rimediano una figuraccia

Concertone 1° Maggio, La7 accusa Rai: "Censura". Ma rimediano una figuraccia