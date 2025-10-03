Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Beatrice Venezi, il retroscena: la strategia di Giulia Bongiorno

di Andrea Tempestinivenerdì 3 ottobre 2025
Beatrice Venezi, il retroscena: la strategia di Giulia Bongiorno

( LaPresse)

2' di lettura

Polemiche politiche, pretestuose, contro Beatrice Venezi per la sua nomina a direttore musicale de La Fenice di Venezia. Polemiche che non accennano a diminuire, anzi. Scelta dal sovrintendente Nicola Colabianchi, la Venezi è stata immediatamente impallinata dal fronte progressista, che ne ha nuovamente messo in dubbio capacità e curriculum. Una vicenda che di artistico, in verità, ha ben poco: la questione è politica. Ma la questione sta anche nel fatto che la Venezi ora sta subendo un linciaggio, tra attacchi personali fino alle minacce di morte.

Venezi, che rivendica di essere chiamata “direttore” e non “direttrice”, ha reagito affidandosi all’avvocata Giulia Bongiorno, penalista di lungo corso e presidente della commissione Giustizia del Senato, nota per il suo impegno in difesa dei diritti delle donne e per aver contribuito al varo del “codice rosso” contro la violenza sulle donne. Alla Bongiorno il mandato di difenderla da questa colata di fango e odio. La musicista ha rivendicato la sua decisione con parole nette: “Di fronte ad attacchi tanto violenti quanto infondati, i sacrifici quotidiani compiuti per costruire il mio percorso professionale e il rigore che mi ha sempre ispirato mi impongono di conferire mandato all’avvocato Bongiorno affinché valuti le azioni giudiziarie contro coloro che non hanno esitato a diffondere gravissime falsità sul mio conto”.

Beatrice Venezi. la mossa dopo le accuse: "Mandato all'avvocato Bongiorno"

Il direttore d'orchestra Beatrice Venezi passa alle vie legali. Dopo le accuse ricevute a seguito della sua nom...

E ora, il Corriere della Sera anticipa quelli che saranno i capisaldi della strategia difensiva della Bongiorno, strategia che si muove su più fronti. Da un lato la giurista sottolinea la differenza fra critica legittima e odio organizzato: “Le critiche vanno bene se basate su fatti oggettivi. Ma qui, tante volte, mi sembra che si parta da forti pregiudizi. E siccome si è andati molto, ma molto oltre, valuteremo anche i danni”. Un secondo punto riguarda la dinamica, inquietante e ricorrente, di una reazione sproporzionata quando incarichi di prestigio vengono affidati a una donna, aggravata - rimarca Bongiorno - dall’appartenenza politica percepita: "Quando certi incarichi vengono dati a una donna si verificano sempre reazioni. E se poi non è di sinistra apriti cielo. Quindi si è scatenata una guerra, suo malgrado, fra giornali di un lato e dell’altro. Ma il problema non è questo, è che i social fanno da amplificatore delle aggressioni violente. E può diventare pericoloso", sottolinea il legale.

Infine, c’è una dimensione internazionale, che allarga il caso oltre i confini italiani: "Lei è sempre in giro per il mondo a fare concerti. Avrebbe volentieri ignorato le polemiche, ma sono arrivate a grandi testate internazionali come il New York Times. E tutto questo non lo possiamo trascurare. Quindi invito a usare toni pacati e a fermare questa campagna denigratoria", spiega. La difesa di Venezi, per la Bongiorno, assume infine un significato che va oltre il singolo caso: trasformare un attacco personale in un banco di prova sulla possibilità per una donna di rivendicare la sua autorevolezza professionale senza dover subire campagne d’odio.

Giulia Bongiorno: "Ecco cosa mi ha detto la vittima dopo la condanna di Grillo"

Al termine dell'udienza storica del 20 giugno 2025 al Tribunale di Tempio Pausania, l'avvocata Giulia Bongiorno,...

La lezione della storia Beatrice Venezi? Giovane, bella e brava: le ragioni del fango

Il caso La Fenice Beatrice Venezi, il contrattacco: "Ora querelo chi mi infama". Chi rischia

Fango, la misura è colma Beatrice Venezi. la mossa dopo le accuse: "Mandato all'avvocato Bongiorno"

tag
giulia bongiorno
beatrice venezi
la fenice
venezia

La lezione della storia Beatrice Venezi? Giovane, bella e brava: le ragioni del fango

Il caso La Fenice Beatrice Venezi, il contrattacco: "Ora querelo chi mi infama". Chi rischia

Fango, la misura è colma Beatrice Venezi. la mossa dopo le accuse: "Mandato all'avvocato Bongiorno"

ti potrebbero interessare

3072x2048

Beatrice Venezi? Giovane, bella e brava: le ragioni del fango

Roberto Coaloa
3072x2427

Beatrice Venezi, il contrattacco: "Ora querelo chi mi infama". Chi rischia

Brunella Bolloli
3072x1728

Beatrice Venezi. la mossa dopo le accuse: "Mandato all'avvocato Bongiorno"

Maria Pia Petraroli
3072x2048

Beatrice Venezi, quante balle da chi elabora il suo curriculum

Enrico Stinchelli