Libero logo
IsraeleHamas
FrancescaAlbanese
Flotilla
Garlasco

4 di Sera, Minoli: "Il piano di pace di Trump? Perché sono ottimista"

lunedì 6 ottobre 2025
4 di Sera, Minoli: "Il piano di pace di Trump? Perché sono ottimista"

(X, 4 di Sera)

2' di lettura

"Penso che Trump, che punta ad avere il premio Nobel per la pace... Ricordiamo che il premio Nobel per la pace lo hanno dato a Kissinger per l'accordo in Vietnam, quindi non si sa, il premio Nobel è sempre lì sul tavolo per tutti": Giovanni Minoli, in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, lo ha detto a proposito del piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump per mettere fine al conflitto tra Hamas e Israele a Gaza. 

"Io sono ottimista sull'esito - ha proseguito Minoli - anche se vedo benissimo le difficoltà, due-tre punti sono assolutamente difficili da prendere come sono ma credo che questo chi tratta lo sa benissimo perché le trattative si fanno proprio per cambiare anche delle opinioni".

Gaza, negoziati vicini. Idf: "Se falliscono riprendiamo i combattimenti"

Si avvicinano i colloqui. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato ai negoziatori di Israele di ...

Le trattative sono in corso a Sharm el Sheikh, in Egitto. Delegati di Israele e del movimento islamista palestinese Hamas discutono del cessate il fuoco sulla base del piano di pace del presidente Usa. Secondo quanto spiegato da un funzionario anonimo all'emittente Cnn, il nuovo round di negoziati, a cui partecipano anche mediatori provenienti da Usa, Qatar, Egitto e Turchia, dovrebbe durare "qualche giorno". A partecipare alle trattative per conto degli Stati Uniti saranno l'inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero di Donald Trump, Jared Kushner. 

L'attivista Flotilla, Greta Thunberg dopo il rilascio: tuta da prigioniera e volto tiratissimo

La misura è colma Silvia Salis scarica Francesca Albanese: rivolta a Genova per il convegno sul 7 Ottobre

Perdere il focus Pd, bufera su Arturo Scotto: "Hamas è un avversario"

tag
giovanni minoli
4 di sera
gaza
israele
donald trump

L'attivista Flotilla, Greta Thunberg dopo il rilascio: tuta da prigioniera e volto tiratissimo

La misura è colma Silvia Salis scarica Francesca Albanese: rivolta a Genova per il convegno sul 7 Ottobre

Perdere il focus Pd, bufera su Arturo Scotto: "Hamas è un avversario"

ti potrebbero interessare

478x329

Flotilla, Greta Thunberg dopo il rilascio: tuta da prigioniera e volto tiratissimo

Andrea Carrabino
1400x933

Silvia Salis scarica Francesca Albanese: rivolta a Genova per il convegno sul 7 Ottobre

Maria Pia Petraroli
599x338

Pd, bufera su Arturo Scotto: "Hamas è un avversario"

Maria Pia Petraroli
1400x933

Papa Leone con Donald Trump, la sinistra con i violenti

Daniele Capezzone