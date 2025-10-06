4 di Sera, Minoli: "Il piano di pace di Trump? Perché sono ottimista"

"Penso che Trump, che punta ad avere il premio Nobel per la pace... Ricordiamo che il premio Nobel per la pace lo hanno dato a Kissinger per l'accordo in Vietnam, quindi non si sa, il premio Nobel è sempre lì sul tavolo per tutti": Giovanni Minoli, in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, lo ha detto a proposito del piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump per mettere fine al conflitto tra Hamas e Israele a Gaza.

"Io sono ottimista sull'esito - ha proseguito Minoli - anche se vedo benissimo le difficoltà, due-tre punti sono assolutamente difficili da prendere come sono ma credo che questo chi tratta lo sa benissimo perché le trattative si fanno proprio per cambiare anche delle opinioni".