Nicole Minetti, "il suo stile di vita": su cosa indagano veramente i pm

Per la Procura generale di Milano il punto non è se Nicole Minetti abbia commesso ulteriori reati, in Italia o all'estero, rispetto a quelli che l'hanno portata a una condanna a 3 anni e 11 mesi poi graziati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 18 febbraio. Se così fosse gli atti sarebbero immediatamente trasmessi alle Procure competenti, così come pioverebbe un'accusa di falso per la ricostruzione offerta nei documenti a supporto dell'istanza di clemenza presidenziale. Ma non è necessario che ci siano illeciti, accertati o da accertare.

Perché il punto è se davvero l'ex igienista dentale abbia definitivamente abbandonato quello "stile di vita" che oltre 15 anni fa l'aveva portata a diventare la "fiduciaria" di un "sistema prostitutivo". Quello delle cosiddette "cene di Arcore" che hanno portato alla sua condanna nell'ambito del processo Ruby.