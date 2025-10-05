Gaza, negoziati vicini. Idf: "Se falliscono riprendiamo i combattimenti"

Si avvicinano i colloqui. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato ai negoziatori di Israele di partire nelle prime ore di domani, lunedì 6 ottobre, per l'Egitto, per partecipare ai colloqui per il cessate il fuoco a Gaza a Sharm El-Sheik. Lo riferisce il sito di Haaretz. La delegazione israeliana è guidata dal ministro per gli Affari strategici Ron Dermer. Colloqui che arrivano dopo il via libera di Israele e Hamas al piano Usa per la pace. Eppure il capo di stato maggiore delle Idf, il tenente generale Eyal Zamir, ha avvisato i comandanti israeliani nella Striscia di Gaza di tenersi pronti a riprendere i combattimenti in qualsiasi momento. "Non c'è un cessate il fuoco, ma c'è un cambiamento nella situazione operativa", ha affermato Zamir a sud di Gaza City.

E ancora: "Se lo sforzo politico non avrà successo, torneremo a combattere", ha dichiarato, secondo quanto riportato dalle Idf. "La campagna non è finita; dobbiamo continuare a essere vigili e preparati al combattimento in ogni momento", ha sottolineato Zamir. "Non dobbiamo dimenticare che abbiamo altri obiettivi di guerra. Non permetteremo a Hamas di rimanere come sistema di governo e militare a Gaza. Se si raggiungerà un accordo, prepareremo e manterremo aree di controllo avanzate che consentiranno la piena flessibilità operativa e il ritorno a Gaza se necessario", ha poi aggiunto.