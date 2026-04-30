Gad Lerner, la sciacallata sul 25 aprile: chi ha azionato il grilletto

Il 25 aprile romano diventa il palcoscenico perfetto per il grande ribaltone: da un lato un’aggressione (a Parco Schuster un 21enne ha esploso alcuni colpi con un’arma softair contro due manifestanti), dall’altro la narrazione che la trasforma quasi in legittima difesa. E così i conti non tornano più, la riscrittura creativa della realtà entra in gioco, ma poco importa. I fatti direbbero di due partigiani aggrediti. La versione alternativa, invece, costruisce un’altra trama: il problema non è l’odio, ma chi lo denuncia. E allora via con l’equazione da smontare – “ebrei uguale sostenitori del governo di Israele” – che diventa il pretesto per giustificare tutto il resto, perfino l’allontanamento della Brigata ebraica dalle celebrazioni.

Spari al 25 Aprile, uno choc: "Chi è il padre del 21enne fermato" "La Brigata Ebraica ribadisce con forza di non conoscerlo, non avere tra i suoi membri persone che rispondano a que...

A guidare l’offensiva – si legge sul Tempo - è la solita Ilaria Salis, che non usa mezzi termini: “La Brigata ebraica ha tentato di infangare la manifestazione di Milano… ed è stata allontanata dal corteo da migliaia di persone inorridite”. Tradotto: le vittime diventano provocatori. E ancora: “Quanto accaduto a Roma il 25 aprile ha i tratti di una grave intimidazione fascista…”. Fino al gran finale: “Non ci faremo sparare addosso… torneremo in piazza”.

Eithan Bondi, il video degli spari al 25 Aprile: cosa accade in 30 secondi %%VIDEO_47482086%% Un video di sorveglianza di circa 30 secondi ha immortalato l’azione del 21enne Eithan Bondi du...

Sulla stessa linea Angelo Bonelli, leader di AVS: “Non si può ignorare” la mancata condanna della comunità ebraica verso Israele. Ed ecco Gad Lerner con un post su Facebook: “Da tempo denunciamo una degenerazione squadristica di elementi che, in nome dell’autodifesa, minacciano e aggrediscono nelle scuole e per strada chi individuano come nemico di Israele. Basta omertà dall’alto per questi estremisti, sospinti al fanatismo da leader irresponsabili. Chi sa parli. Vengano disciolti questi nuclei paramilitari. E chi ha accusato l’Anpi di antisemitismo chieda scusa”.

25 aprile, cos'hanno trovato in casa al 21enne che ha sparato. Il giallo sulla Brigata ebraica Svolta nelle indagini sugli spari con una pistola a pallini contro due iscritti all’Anpi avvenuti sabato pomeriggi...