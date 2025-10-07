Michele Serra sconcertante, la critica ma... "Francesca Albanese è un autorità"

Serviva Francesca Albanese ad aprire gli occhi, forse, a Michele Serra. Anche se le imprese della signora non sembrano ancora in grado di convincere la sinistra che no, così non va e non può andare. Lo scrittore e firma di Repubblica, diventato negli anni più o meno volontariamente il simbolo degli intellettuali "da salotto" e la voce dei radical chic di tutta Italia uniti, nella sua ultima rubrica L'Amaca si dice "male impressionato" dall'uscita (in tutti i sensi) della relatrice speciale alle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che domenica sera ha abbandonato lo studio di In Onda su La7. "Sono tra i tanti bene impressionati dal lavoro" della Albanese, premette Serra: "Ha riferito con chiarezza, e senza reticenze, quanto accadeva e accade a Gaza. E lo ha fatto con responsabilità ben superiori a quelle di un qualsiasi opinionista. Tra tanti burocrati, mi è parsa una persona in grado di restituire finalmente alle istituzioni un linguaggio franco e non ipocrita". E fin qui, la riverenza d'obbligo per chi, a sinistra, considerano inattaccabile e non criticabile.

Poi però Serra inizia a mettere in dubbio il "santino-Albanese", a riconoscerne "la maniera brusca, e molto ex cathedra, con la quale affronta, sulla scena pubblica, le divergenze di opinioni su una materia — i diritti umani — che è delicatissima di per sé, e tanto più dovrebbe esserlo per Albanese, esperta di diritto internazionale e, appunto, diritti umani".

