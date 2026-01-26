Che tempo che fa, il fango di Giannini su Meloni: "A tenere il mantello dell'imperatore"

Torna Che tempo che fa, sul Nove, dopo la lunga pausa natalizia e la puntata speciale dedicata alla indimenticabile Ornella Vanoni. E torna, puntuale, lo spazio della indignazione.

Ospite di Fabio Fazio, come sempre, c'è Massimo Giannini. E la firma di Repubblica spara a zero contro Donald Trump per colpire, più in generale, la destra e la stessa premier italiana Giorgia Meloni. La politica estera usata come una clava morale contro il governo.

"Quando, con quella parata propagandistica ed essenzialmente televisiva, Trump ha fatto firmare ai capi di Stato del Golfo la pace di Sharm El Sheikh, già lì si capiva che due popoli, due Stati non ci sarebbero mai stati - premette Giannini -. Cosa ci sarebbe stato e cosa rischia di esserci? Gli affari. Quello che vale per gli Stati Uniti, poi vale anche per il mondo".

"Per la prima volta noi assistiamo a un esperimento di potere che non avevamo mai visto, cioè la politica attraverso le elezioni, elezioni che stanno trasformando l'America da democrazia ad autocrazia elettiva, si ibrida con il turbocapitalismo digitale dei signori della Silicon Valley, a partire da Elon Musk e tutti gli altri, e insieme creano appunto il comitato d'affari che può gestire, in virtù di una logica e di un combinato che oggi diremo militare, industriale e digitale, tutti i problemi del pianeta, quelli degli Stati Uniti e il resto".

"Il resto questa volta è Gaza - continua l'ex direttore de La Stampa -, il Board of Peace è il comitato per la pace, ha dentro i capi fila, Putin il russo, Netanyahu l'israeliano, cioè nel comitato della pace ci sono i due che stanno facendo la guerra, tanto per dirne una. Insieme a questi le petro-monarchie saudite, che hanno ovviamente l'interesse a fare della striscia di Gaza, così come ce l'ha Trump, il palazzinaro new yorkese, la nuova Miami mediorientale, usando poi ovviamente, perché tutto si tiene anche qua, le risorse energetiche, il petrolio, è tutto collegato e in tutto questo, per fortuna, vogliamo essere ottimisti, seguo Claudio Cerasa, l'Europa sta fuori, tranne Orban e tranne Meloni".

"Qui ritorno a quello che diceva Fiorenza Sarzanini, che per ora ha detto che non entra, però ha detto a Trump, guarda se correggi qualche cosa, noi entriamo, e Trump ha detto, l'Italia vuole disperatamente entrare, ecco, ma perché noi dobbiamo stare anche in questa occasione, dalla parte sbagliata della storia, quando quel che resta dell'Europa invece sta resistendo, noi invece di stare lì, andiamo a tenere il mantello dell'imperatore?".