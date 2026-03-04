Massimo Caputi travolto dal dolore: "Il mio cuore è a pezzi"

Il 4 marzo 2026, il giornalista sportivo Massimo Caputi ha annunciato con profondo dolore su Instagram la morte improvvisa della moglie, Roberta Sciubba. Nel toccante post, accompagnato da una foto della coppia, Caputi ha espresso il vuoto lasciato dalla perdita: “Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile. Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare. Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio Roberta”.

Il messaggio, carico di affetto e tristezza, descrive Roberta come il pilastro della sua vita familiare e personale, sottolineando il coraggio che l'ha contraddistinta e che ora lo sosterrà per onorarne la memoria. La notizia ha colpito improvvisamente Caputi, la sua famiglia e l'intero ambiente del giornalismo e dello sport italiano.Il post ha ricevuto un'ondata di messaggi di cordoglio e vicinanza da parte di numerosi colleghi e amici, tra cui il ct della nazionale Roberto Mancini, il direttore Ivan Zazzaroni, Ubaldo Pantani, Pierluigi Pardo e Nando Orsi, che hanno voluto dedicare un pensiero sincero al giornalista e alla sua famiglia in questo momento di grande sofferenza.

Massimo Caputi, giornalista romano di lunga carriera, è una delle voci più apprezzate e riconoscibili del calcio italiano. Ha iniziato giovanissimo nella redazione sportiva di Telemontecarlo, commentando i Mondiali di Italia '90, USA '94 e Francia '98, oltre a quattro edizioni degli Europei. Come inviato ha seguito anche la Copa America e le Olimpiadi. In seguito è passato alla Rai, dove ha condotto "La Domenica Sportiva", è stato inviato de "L'Isola dei Famosi" e ha prestato la voce per cinque anni all'edizione italiana del videogioco FIFA. Ha collaborato inoltre con la Federtennis.