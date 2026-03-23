Che tempo che fa, Massimo Giannini: "Bonus referendum": gioco sporco a urne aperte

A Che tempo che fa la parola d'ordine è una sola: non si parla di referenedum. O almeno è questa l'intenzione di Fabio Fazio che però si infrange subito sul muro dei suoi ospiti che fanno da copertina alla puntata di domenica 22 marzo. Ci pensa Massimo Giannini a legare il tema del referendum alle mosse del governo negli ultimi giorni sul fronte carburanti cercando di instillare il dubbio (del tutto infondato) che l'abbassamento delle accise possa essere legato alle urne.

Leggere per credere: "Questo provvedimento appena approvato è stato il bonus referendum. Un decreto legge ch poteva essere varato un mese fa nelle modalità con le quali è stato fatto, invece è venuto fuori tre giorni dal voto referendario. Però al di là di questo aspetto, qual è il problema? È che da un lato è una misura prettamente congiunturale, cioè mettiamo una pezza a un problema che adesso si è acuito, ma che risale indietro nel tempo". Insomma, la solita retorica per sporcare di fatto l'azione di governo mirata a dare sollievo alle tasche degli italiani.