Otto e mezzo, sfregio Giannini alla Meloni: "O lo struzzo o l'opossum"

Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, programma di approfondimento dei temi d’attualità e politica di La7, l’ospite Massimo Giannini ha criticato l’approccio della politica italiana, e in particolare quello del premier Giorgia Meloni, rispetto alle azioni unilaterali di Donald Trump e Benjamin Netanyahu in Medio Oriente.

Secondo Giannini, per evitare di prendere posizione contro le scelte statunitensi, la leader italiana ha un atteggiamento preciso: “O fa lo struzzo, mettendo la testa sotto la sabbia, o fa l’opossum, fingendosi morta”.

Giannini, insomma, condanna l’immobilismo e, a suo dire, una certa reticenza a esprimere critiche dirette, preferendo non scontrarsi con le decisioni prese da alleati strategici come gli Stati Uniti, ma anche mantenere il consenso in Italia: “In questo momento Meloni non vuole cercare nessuna sponda con l'opposizione, ma quel che è peggio è che non lo vuole fare perché non è in grado di raccontare né alle Camere né al Paese qual è la reale posizione dell'Italia in questa guerra”.

La Gruber aggiunge: “Oggi ha detto che non siamo in guerra, che non entreremo in guerra”. A Giannini, però, non basta: “Questo lo sapevamo già, l'aveva già detto in televisione, anticipando in maniera poco elegante ciò che avrebbe detto in Parlamento. Aveva detto ‘noi siamo contrari alla guerra e non vi parteciperemo’. Questo lo abbiamo capito, ma quello che manca e da cui discende la posizione geostrategica e politica del Paese è una valutazione seria e compiuta di questa Terza Guerra del Golfo, decisa da 2 soli Stati”.

Non è dello stesso avviso la giornalista economica Giorgia Pacione, che difende Giorgia Meloni: “Come leader di un Paese ha fatto quello che poteva fare, cercando di creare contatti e coordinazione con Regno Unito, Francia e Germania”. La Pacione critica l’assenza di prese di posizione chiare da parte della Commissione europea e della presidente Ursula von der Leyen, definendola “di una gravità assurda”.