Vauro Senesi: "Perché non sto con Ranucci", il post fa il giro dei social

Vignettista, spesso di satira politica, scrittore e opinionista. E, da oggi, anche lontano da Ranucci. È Vauro Senesi che, a sorpresa, attacca il conduttore di Report in un post sulla sua pagina Instagram. Il giornalista, com’è noto, è stato vittima di un attentato e nell'ambito dell'inchiesta i magistrati ritengono che il mandante sia l'ex-faccendiere Valter Lavitola, amico di Ranucci. La Rai, a breve, dovrebbe formalizzare la decisione relativa al futuro professionale del conduttore, che pare destinato a lasciare il programma di Rai3.

Scrive Vauro: “Giusto per chiarire. In questa vicenda, tra il grottesco e lo squallido che evidenzia i livelli di mediocrità desolanti nei quali sono sprofondati trasversalmente sia la politica che l'informazione nel nostro Paese, io non sto con Ranucci, perché, aldilà di ogni questione giudiziaria, consapevolmente o meno, si è fatto partecipe del teatro delle vanità che ha sostituito il giornalismo da tempo. Non sto con Ranucci, non sto con chi lo attacca per biechi motivi di bassa politica, non sto con chi ne fa un martire (lui stesso, per primo) per ottuso schieramento. Allora dove sto? Sto da un'altra parte. Questo è sicuro”. Subito pioggia di commenti, favorevoli e contrari. C’è chi scrive: “L'unica colpa di Ranucci in questa storia assurda è di essersi fidato di Lavitola. Stop. Il resto è fango”. Un altro, invece, commenta: “La puoi pensare come ti pare sull’uomo, ma il giornalista ha fatto qualcosa che nessun altro fa in Italia. Pestare i piedi ai potenti. E infatti la valanga di m... viene proprio da lì. Con il tuo giudizio negativo fai solo il loro gioco”.